Haas'ın 2021 yarış tulumları ortaya çıktı

Haas, Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'in Uralkali şirketiyle yaptığı anlaşma sonrasında, yepyeni bir renk düzenine geçmişti.

Araç temelde Rusya bayrağının renklerini taşıyacak ve büyük oranda beyaz renge sahip olacak.

Bu, yarış tulumlarının da değişeceği anlamına geliyordu ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Haas, yeni tulumları ilk kez tanıtmış oldu.

Hem Nikita Mazepin hem de Mick Schumacher, çoktan Bahreyn'e gelerek yeni araç için koltuk denemeleri yaptılar.

Takım yeni aracı ilk kez Bahreyn'de çalıştıracak ve VF-21'in örtüsünü de yine burada kaldıracak.

Mick Schumacher, Haas F1 Team 1 / 3 Fotoğraf: Haas F1 Team Nikita Mazepin, Haas F1 Team 2 / 3 Fotoğraf: Haas F1 Team Mick Schumacher, Haas F1 Team 3 / 3 Fotoğraf: Haas F1 Team