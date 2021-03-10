Haas'ın 2021 yarış tulumları ortaya çıktı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Haas'ın 2021 sezonunda mücadele edeceği yarış tulumları ortaya çıktı.
Haas, Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'in Uralkali şirketiyle yaptığı anlaşma sonrasında, yepyeni bir renk düzenine geçmişti.
Araç temelde Rusya bayrağının renklerini taşıyacak ve büyük oranda beyaz renge sahip olacak.
Bu, yarış tulumlarının da değişeceği anlamına geliyordu ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Haas, yeni tulumları ilk kez tanıtmış oldu.
Hem Nikita Mazepin hem de Mick Schumacher, çoktan Bahreyn'e gelerek yeni araç için koltuk denemeleri yaptılar.
Takım yeni aracı ilk kez Bahreyn'de çalıştıracak ve VF-21'in örtüsünü de yine burada kaldıracak.
Mick Schumacher, Haas F1 Team
1/3
Fotoğraf: Haas F1 Team
Nikita Mazepin, Haas F1 Team
2/3
Fotoğraf: Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
3/3
Fotoğraf: Haas F1 Team
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Haas'ın 2021 yarış tulumları ortaya çıktı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
8 Mar 2021
Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10
4 Mar 2021
Aston Martin AMR21 Lansmanı
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle