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Formula 1 / Son dakika

Haas'ın, 2021 F1 aracına getirdiği yeni güncellemeler

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Haas takımının 2021 F1 sezonu için kullanacağı yeni tabanın detayları açığa çıktı. Yeni araçtaki geliştirmelerin, 2020 Abu Dhabi GP'sindeki araçta kullanılan parçalarla benzerlik taşıdığı görülebiliyor.

Haas'ın, 2021 F1 aracına getirdiği yeni güncellemeler

Resmi olarak aracını tanıtan son takım olan Haas, Cuma günü Bahreyn'deki testler sırasında pit yolunda VF-21'in üstündeki örtüleri kaldırdı. Aracın, geçen seneki araçtan birçok özelliği devraldığı görülebiliyor.

Takım patronu Günther Steiner, takımın 2021 aracında geliştirme jetonlarının hiçbirini kullanmadığını ve 2021 sezonunun Amerikan takım için bir geçiş yılı olacağını açıkladı.

Araç tabanının gerisinden bir kaburga, ileriye doğru uzanarak arka tekerleğin önündeki bir kanatçığa bağlanma noktası oluyor.

Buna ek olarak tabanın arka köşesinde, diğer takımların yeni regülasyonlarla yaptığına benzer bir şekilde, bir kıvrım yer alıyor.

Araç tabanının önemini azaltmak ve böylece yere basma gücünü düşürmek adına gelen regülasyonlar sonrasında kapalı ceplerin kullanımı yasaklandı ve böylece takımlar, araç altındaki hava akışını olabildiğince temiz tutmak adına benzer etki yaratacak çözümler bulmaya çalıştılar. 

Örneğin Mercedes, lansmanında tasarımını saklasa da sonrasında taban düzenini tanıttığında, kaybolan ceplerin yerine yüzgeç ve kanatçıklardan oluşan kompleks bir yapı getirmişti.

Haas'ın getirdiği güncellemelerin hedefi ise aracın arka tekerinin yanında, difüzöre kadar uzanıp kapanan bir vortex yaratmak olarak görünüyor. Böylece Amerikan takım, tekerlek tarafından oluşturulan türbülansın azaltılarak difüzör alanına girmesini sağlayacak.

Takım aynı zamanda daha karemsi bir şekle sahip olan yeni bir T-kanat da tanıttı. Takım 2020'de 2 tasarım kullanmıştı: orta hızdaki pistlerde tek parça bir kanatla yarışmış, Abu Dhabi ve Macaristan gibi pistlerde ise daha yuvarlak, çift kanatlı bir yapı kullanmıştı.

Bu iki parçanın bir arada kullanılması ise uçta yaratılan vortexleri azaltıyor fakat genelde takımlar, bu vortexlerin daha aşağıda oluşmasını sağlamak adına araç tabanının dış kenarlarının altına 2 yüzgeç ekliyordu.

Haas'ın 2021 aracında birkaç değişiklik daha var fakat genel tasarım, takımın 2016'da F1'e girdiğinden beri en düşük puanını -3- almasına sebep olan 2020 aracıyla çok benzer.

Resmi testlerde VF-21'le ilk piste çıkan isim Mick Schumacher olurken, Nikita Mazepin; Perşembe günü Bahreyn'deki shakedownda aracı süren isim olmuştu. 

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jake Boxall-Legge

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