Haas'a öğleden sonra seansına katılması için izin verildi, araçta Mick olacak

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Haas'ın büyük umutlar beslediği 2022 sezonu, kendileri için oldukça hareketli başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından takımın isim sponsoru Rus şirket Uralkali ile yollar ayrıldı ve belki de takımın en büyük gelir kaynağı gitmiş oldu.

Uralkali ile yolların ayrılmasının akabinde, takımın Rus pilotu Nikita Mazepin'in de kontratı feshedildi. Ayrıca takımın Barselona testlerinde sürüş yapmasını engelleyen bir dizi teknik sorunu da vardı ve Barselona testleri takım için pek de verimli geçmemişti.

Tüm bunların ardından, takım bir şanssızlık daha yaşadı. Haas'ın takım ekipmanlarını ve araçlarını Bahreyn'e taşıması planlanan kargo uçağı, teknik sorunlarla İstanbul Havalimanı'nda kaldı. Bu sorundan dolayı takımın ekipmanları ve aracın parçaları dün gece yarısında ulaşabildi.

Haas, bu gecikmeden dolayı testlerin ilk gününün sabah bölümünü kaçırmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

Amerikalı ekip, aracını hazır hâle getirdi ve öğleden sonra seansına katılabilmek için izin aldı. Barselona'daki testlerde bolca sorun yaşayan Haas için her kilometrenin önemi büyük ve Bahreyn testlerinin verimli geçmesi gerek.

Öğleden sonra seansında aracı Pietro Fittipaldi'nin sürmesi planlanıyordu ancak bu planlamada değişikliğe gidildi.

Direksiyonun başında Mick Schumacher yer alacak.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team