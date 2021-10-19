Haas, zorunluluk halinde 2022'de cuma günleri Ferrari'nin genç sürücüleriyle çalışmak istiyor

Yeni sezonda çaylak sürücülere Formula 1 aracı kullanma fırsatı vermek ve deneyim kazanmalarını sağlamak adına kurallarda değişiklik yapılması tartışılıyor. Buna göre Formula 1, 2022 sezonuyla birlikte cuma günleri ilk seansta genç sürücüleri piste çıkarmayı zorunlu hale getirebilir

Bunun tüm yarışlarda geçerli olması beklenmiyor ancak yılda belli sayıda yarışta, cuma günü ilk seansta en az bir genç sürücü çıkarma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Böyle bir durumda takımların ellerindeki genç sürücülerin değeri artacak.

Ferrari'yle güçlü bağlantılara sahip olan Haas, zaten Mick Schumacher'le yarışıyor ve gelecek yıl çaylak sürücüye ihtiyaç duyması halinde Ferrari'nin diğer genç sürücülerini kullanmak istiyor.

Steiner, eğer Ferrari ile bu konuda anlaşma yapamazlarsa, o zaman başka isimlere yöneleceklerini belirtti.

Steiner, "Bu kural eğer 2022 yönetmeliklerine dahil olsaydı, o zaman bazı genç sürücülerle çalışmamız gerekiyor olurdu ve bunun için de Ferrari sürücülerine bakardık."

"Ferrari ile gelecek yıl hangi genç sürücülere sahip olacakları konusunda konuşmadım. Yani kimlerin olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat bizim için ilk seçimin Ferrari sürücüleri olduğunu söyleyebilirim."

"Eğer herhangi birine sahip değillerse o zaman ilk seansta aracı sürmek isteyen başka sürücüler var." dedi.

Şu anda Ferrari'nin genç sürücüleri arasında Callum Ilott, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman ve Arthur Leclerc gibi isimler yer alıyor.

Callum Ilott, Mick Schumacher ve Robert Shwartzman, Ferrari Sürücü Akademisi Fotoğraf: Ferrari