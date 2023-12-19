Haas yeniden genç sürücülere yönelebilir
Haas takım patronu Gunther Steiner, yakında sürücü seçiminde yeniden genç pilotlara yönelebileceklerini söyledi.
2024'te Haas'ın sürücü kadrosu değişmeyecek; Amerikalı ekip bir kez daha iki tecrübeli isimle yani Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'le yarışacak.
Aslında Haas, bundan önce tam tersi bir yaklaşım uygulamış ve genç sürücülerle yarışmayı seçmişti.
Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'in bekleneni verememesiyle, tekrar deneyimli isimlere yönelmeyi seçtiler.
Şimdi takım bir kez daha yaklaşım değiştirmeyi düşünüyor; takım patronu Gunther Steiner bir kez daha genç isimlere yönelebileceklerini söyledi.
Steiner, Racingnews365'e verdiği demeçte, "Bir noktada takıma çağırdığımız sürücüler konusunda çok katı bir tutumumuz vardı."
"Fakat 2025'te bu yaklaşımı yeniden gözden geçirebiliriz. Bazı pilotlar kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor, bu nedenle Formula 1'e yeni giren isimler olacak."
"Bir karar vermek için henüz çok erken ama bence gelecek yılın transfer sezonu oldukça erken başlayacak çünkü herkes 2025'te iyi bir noktada olmak isteyecek." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team with guests
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