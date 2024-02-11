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Haas yeni VF-24'ü ilk kez piste çıkardı!

Haas, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni VF-24'ü ilk kez piste çıkardı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Haas VF-24 livery

Yeni renk düzenini ilk tanıtan takımlardan olan Haas, 2024 Formula 1 aracını da yine ilk piste çıkaranlardan birisi oldu.

Dün Sauber yeni C44'ü Barselona'da piste çıkarmıştı; bugün de Haas yeni VF-24'le ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

 

Haas, ilk 200 km'lik test için İngiltere'deki Silverstone pistini tercih ederken, piste ilk çıktıkları ana dair sadece kısa bir video yayınladı.

Videoda yeni aracı ilk süren ismin Nico Hulkenberg olduğu görülüyor.

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