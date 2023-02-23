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Haas yeni VF-23'ü pit yolunda tanıttı

Haas, yeni sezonda mücadele edeceği VF-23 aracını bugün pit yolunda tanıttı.

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Haas yeni VF-23'ü pit yolunda tanıttı
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Kış testlerinin başlamasına saatler kala Haas, yeni VF-23'ün örtüsünü pit yolunda yaptığı kısa bir lansmanla kaldırdı.

Aslında Ocak ayının sonunda yeni renk düzenini tanıtmışlardı. Fakat gerçek VF-23'ü göstermek için biraz daha beklemeyi seçtiler.

Sonrasında aracın shakedown görüntülerini yayınladılar fakat hiçbir zaman resmi lansman yapmadılar. 

Geleneksel şekilde yeni VF-23'ü bugün Bahreyn'deki pit yoluna çıkardılar ve aracın örtüsünü kaldırdılar.

Takım yeni sezonda MoneyGram Haas F1 adı altında yarışacak ve Kevin Magnussen'in yanında Nico Hulkenberg olacak.

Pietro Fittipaldi ise takımın test ve yedek sürücüsü olarak kalmaya devam edecek.

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