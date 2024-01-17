Haas'ın yeni takım patronu Komatsu: "Steiner'ı taklit etmek için burada değilim"
Yeni Haas Formula 1 takım patronu Ayao Komatsu, selefi Guenther Steiner'in kişiliğini taklit etmeye çalışmak istemediği konusunda ısrarcı.
Komatsu bunun yerine, Amerikalıların sahip olduğu takımı alt sıralardan kurtarmak için perde arkasında gerekli olduğunu düşündüğü değişiklikleri yapmaya odaklandığını söylüyor.
Seçkin medya mensuplarıyla yaptığı ilk geniş kapsamlı röportajda Komatsu, Steiner'in karakterinin takip edilemeyecek bir şey olduğunu kabul etti.
Haas'ın Banbury'deki F1 fabrikasında konuşan Komatsu, "Ben Guenther Steiner olmaya çalışmıyorum. O çok farklı bir insan."
"Guenther Steiner'in karakterini değiştirmek için burada değilim. Bildiğiniz gibi o çok farklı bir karakter. Benden çok farklı güçlü ve zayıf yönleri var, bu yüzden başka biri olmaya çalışmıyorum."
"Gene [Haas, takım sahibi] bunu biliyor ve Gene'in farklı bir şey istediğini anlıyorum, bu yüzden başka biri olmaya çalışmak yerine kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışacağım." dedi.
Komatsu, işleri yapma şeklinin Steiner'ınkiyle aynı olmayacağı konusunda kararlı. Asıl amacı ise Haas'ın içindeki güçlü yönlerden en iyi şekilde yararlanmak olacak.
"Açıkçası gelişime odaklanmış durumdayım."
"Yeterince doğru ve kibar olduğumu söylemek istiyorum. Ayrıca oldukça açık sözlü olduğumu düşünüyorum, şeffaflık ve dürüstlük çok önemli; ben politikadan anlamam."
"Doğru niyetiniz varsa, motivasyonunuz takımdan en iyi verimi almak için açıksa, bunun insanlara ulaşacağına ve insanları gerçekten güçlendirip bir araya getireceğine inanıyorum."
Bu yılın başında takım patronluğu görevine gelen Komatsu, son birkaç haftasını Haas'ın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin doğru bir resim oluşturmaya çalışarak geçirdi.
Değişiklik yapmadan önce mümkün olduğunca çok sayıda personelle görüşmek ve İtalya'daki önemli tesisleri ziyaret ederek yapılması gerekenleri daha iyi anlamak istediğini söylüyor.
Komatsu, "İtalya'ya giderek orada bulunan tüm tasarım ve aerodinami departmanıyla görüşeceğim."
"Bu alandaki anlayışımı arttırmam gerekiyor: Temel sorunlar nelerdir? Bunu nasıl geliştirebiliriz?"
"Buradaki bazı kişilerle konuştum ama herkesle konuşmuş değilim. Bu yüzden herkesle konuşana kadar beklemek istiyorum. Daha sonra insanları bir araya getirip genel bir değerlendirme yapmak istiyorum, benim 'Tamam, son üç gün içinde bunu tespit ettim' demem doğru olmayabilir." dedi.
Komatsu henüz herhangi bir sonuca varmamış olsa da, Haas'ın İngiltere ve İtalya'daki üsleri arasında daha iyi iletişim kurulmasının ve çalışma ilişkilerinin geliştirilmesinin odaklanılacak alanlardan biri olacağını belirtiyor.
Komatsu'ya iki ülkeye yayılmış bir personel yapısının nasıl olacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Elbette, boş bir kâğıt üzerine kuruluyorsanız, İngiltere ve İtalya'da iki ayrı fabrikası olan bir F1 takımı kurmayacaksınız. Ama biz böyle başladık."
"Bu, 2016, 2017 ve 2018'de yola çıkmak için çok faydalı oldu. Daha sonra ortam değişti ve bazı düzenleme değişiklikleri oldu, bu nedenle takımın evrim geçirmesi gerekiyor."
"Bu tür şeyleri sürekli olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama yine de bana sorarsanız, burada bir İngiltere ofisi ve orada bir İtalya ofisi olması ideal mi? Hayır. Ama bu temel bir kısıtlama mı? Hayır. Daha iyisini yapabilir miyiz? Kesinlikle evet. Ben de buna odaklanıyorum."
"Kuruluş şeklimizden azami faydayı sağlarsak ve sonra bu 'Kuruluş şeklimizle daha iyi bir şey yapamayız' haline gelirse, o zaman bir şeyleri değiştirmek hakkında konuşabiliriz."
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Ayao Komatsu, Baş Mühendis, Haas F1 Takımı, Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, Sprint gridinde
Steiner ile takım sahibi Haas arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından birinin, iyileştirme için gereken yatırım olduğu yaygın bir şekilde rapor edilmiştir.
Steiner takımın daha iyi hale gelmesi için ekstra paraya ihtiyaç olduğunu düşünürken, Gene Haas bunun daha çok var olanın en üst düzeye çıkarılmasıyla ilgili olduğuna inanıyordu.
Komatsu, McLaren, Aston Martin ve AlphaTauri gibi diğer takımlarda yapılan büyük yatırımların farkında ancak Haas'ın ihtiyaç duyduğu belirleyici unsurun bu olmadığını düşünüyor.
"Bu çok zor bir iş, ancak mevcut düzenle yapabileceklerimiz konusunda hâlâ çok olumluyum."
"Daha sonra, mevcut yapıyı geliştirdikçe, bence bazı şeyler oldukça açık ve doğal hale gelecek ve [karar vermemizi sağlayacak]."
"Bence bu zorlamadan ziyade doğal olarak ortaya çıkacaktır. Burayı alt üst etmek için burada değilim, çünkü o zaman faaliyet gösteremeyiz ve olduğumuz yerde kalırız."
"Hemen büyük bir yatırım yapsak bile bu yatırımı düzgün kullanamazsınız. Dolayısıyla organik olarak büyümek zorundasınız."
"2023'te olmamız gereken yerde değildik, bu yüzden değişiklik yapmaya karar verdik. Ancak birdenbire büyük bir sıçrama yapamazsınız, çünkü o zaman 2024 tam bir felaket olur, değil mi? Bu yüzden 2024'te takımı geliştirmeliyiz."
"Bunu bir geçiş aşaması olarak görüyorum ve 2024'te yıl boyunca öğrendiklerimiz, eminim ki 5 yıl, 8 yıl ya da 10 yıl sonra ne yapacağımızı çok net bir şekilde belirlememize yardımcı olacaktır."
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