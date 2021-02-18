Haas, yeni sezonda BWT ile pembe renge sahip olabilir

BWT, 2017 yılında Force India/Racing Point'in ana sponsoru olmuş ve anlaşma kapsamında aracın rengi pembeye dönmüştü.

Takım o günden bu yana hep pembe renkle yarıştı. Ancak yeni sezonda Racing Point, Aston Martin'in fabrika ekibi olacak ve İngiliz spor otomobil devi "zümrüt yeşili" rengiyle yarışmak istediği için BWT ile olan ortaklığını sona erdirmiş gibi görünüyor.

BWT, pek çok motor sporları programını destekliyor ve destek verdiği her seride, sponsoru olduğu takımın aracı pembe renge sahip oluyor. Bu yüzden Aston ile başka şekilde devam etmeleri mümkün görünmüyor.

Şimdi Formula 1'de yer almaya devam etmek isteyen BWT'nin iki Formula 1 takımıyla görüştüğü ortaya çıktı: Williams ve Haas.

Kaynaklar hem Williams hem de Haas'ın BWT ile görüştüğünü ifade ediyorlar ancak şimdilik görüşmelerin ayrıntısı bilinmiyor.

Mick Schumacher, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alman Kolner Express'e göre BWT, Haas ile görüşmelerde sona geldi ve isim sponsorluğu için Amerikalı ekiple anlaşmaya yakın.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, yeni sezonda Haas araçları pembe renge sahip olacak.

Haas henüz yeni aracının lansman tarihini açıklamadı ve yeni aracını diğer ekiplerin aksine Bahreyn'e gidene kadar çalıştıramayacak.

Takımın lansman tarihini açıklamaması ve sosyal medyadan bu yönde herhangi bir paylaşım yapmaması kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Nikita Mazepin dün takım fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptırdı ancak burada giydiği yarış tulumu GP3 yıllarına aitti.