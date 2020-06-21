Haas, yeni sezon öncesi test yapmayacak

Bir takım sözcüsü BT gazetesine verdiği demeçte, "Hayır, 2018 aracıyla veya Formula 3 aracıyla test yapma planımız yok." dedi.

Şimdilik Williams ve Alfa Romeo cephesinden gelen herhangi bir açıklama yok. Ama hem Nicholas Latifi hem de George Russell'ın Williams''ın 2018 aracıyla test yapmak istediği söyleniyor.