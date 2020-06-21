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Formula 1 / Son dakika

Haas, yeni sezon öncesi test yapmayacak

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Haas, yeni sezon öncesi test yapmayacak
Ekleyen:
, Editör
21 Haz 2020 18:41

Haas takım patronu Gunther Steiner, Avusturya GP sonrasında herhangi bir özel test yapmayacaklarını doğruladı.

Şimdiye kadar Mercedes, Ferrari, AlphaTauri, Racing Point ve Renault'nun yeni sezon öncesi Formula 1 testi yapacağı ortaya çıktı.

McLaren resmi olarak test yapmayacağını zaten doğruladı ve Red Bull'un da test yapma niyeti olmadığı anlaşılıyor.

Geriye Williams, Haas ve Alfa Romeo kalırken, Haas da test yapmayacağını açıklayan takımlar arasına eklendi.

Haas takım sözcüsü yeni sezon öncesinde herhangi bir test yapmayacaklarını doğruladı.

Bir takım sözcüsü BT gazetesine verdiği demeçte, "Hayır, 2018 aracıyla veya Formula 3 aracıyla test yapma planımız yok." dedi.

Şimdilik Williams ve Alfa Romeo cephesinden gelen herhangi bir açıklama yok. Ama hem Nicholas Latifi hem de George Russell'ın Williams''ın 2018 aracıyla test yapmak istediği söyleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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