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Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak

Haas, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini 2 Şubat'ta TSi 17:00'de tanıtacağını doğruladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Yeni aracın lansmanını  ne zaman yapacağını açıklayan son takım Haas oldu: Haas, VF-24'ün renk düzenini 2 Şubat'ta internet sitesi üzerinden tanıtacağını duyurdu.

Formula 1 padokundaki tek Amerikan takımı olan Haas, yeni görünümünü Amerika saatiyle sabah 9'da, yani bizim saatimizle öğleden sonra 17:00'de tanıtacak.

Haas büyük olasılıkla geçmiş yıllardaki stratejiyi izleyecek: ilk olarak renk düzeni tanıtılacak, sonra bir shakedown düzenlenecek ve araçla ilgili ilk gerçek fotoğraflar ise Bahreyn testlerinde ortaya çıkacak.

Böylelikle 2024 F1 lansman takvimi netleşmiş oldu.

2024 F1 lansman takvimi:

Lansman tarihi Takım Şasi ismi    
2 Şubat Haas F1 VF-24    
5 Şubat Williams Racing FW46    
5 Şubat Stake F1 Team C44    
7 Şubat Alpine A524    
8 Şubat Racing Bulls ?    
12 Şubat Aston Martin AMR24    
13 Şubat Ferrari ?    
14 Şubat Mercedes W15    
14 Şubat McLaren MCL38    
15 Şubat Red Bull Racing RB20
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