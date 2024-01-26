Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak
Haas, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini 2 Şubat'ta TSi 17:00'de tanıtacağını doğruladı.
Yeni aracın lansmanını ne zaman yapacağını açıklayan son takım Haas oldu: Haas, VF-24'ün renk düzenini 2 Şubat'ta internet sitesi üzerinden tanıtacağını duyurdu.
Formula 1 padokundaki tek Amerikan takımı olan Haas, yeni görünümünü Amerika saatiyle sabah 9'da, yani bizim saatimizle öğleden sonra 17:00'de tanıtacak.
Haas büyük olasılıkla geçmiş yıllardaki stratejiyi izleyecek: ilk olarak renk düzeni tanıtılacak, sonra bir shakedown düzenlenecek ve araçla ilgili ilk gerçek fotoğraflar ise Bahreyn testlerinde ortaya çıkacak.
Böylelikle 2024 F1 lansman takvimi netleşmiş oldu.
2024 F1 lansman takvimi:
|Lansman tarihi
|Takım
|Şasi ismi
|2 Şubat
|Haas F1
|VF-24
|5 Şubat
|Williams Racing
|FW46
|5 Şubat
|Stake F1 Team
|C44
|7 Şubat
|Alpine
|A524
|8 Şubat
|Racing Bulls
|?
|12 Şubat
|Aston Martin
|AMR24
|13 Şubat
|Ferrari
|?
|14 Şubat
|Mercedes
|W15
|14 Şubat
|McLaren
|MCL38
|15 Şubat
|Red Bull Racing
|RB20
Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik"
Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik" Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik"
Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!
Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor! Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!
Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir
Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir
Komatsu: "Gene Haas takımının son sırada olmasından utanıyor"
Komatsu: "Gene Haas takımının son sırada olmasından utanıyor" Komatsu: "Gene Haas takımının son sırada olmasından utanıyor"
Haas'ın yeni takım patronu Komatsu: "Steiner'ı taklit etmek için burada değilim"
Haas'ın yeni takım patronu Komatsu: "Steiner'ı taklit etmek için burada değilim" Haas'ın yeni takım patronu Komatsu: "Steiner'ı taklit etmek için burada değilim"
Haas, 2024 F1 aracını ilk testten önce "iki kez" piste çıkaracak
Haas, 2024 F1 aracını ilk testten önce "iki kez" piste çıkaracak Haas, 2024 F1 aracını ilk testten önce "iki kez" piste çıkaracak
Son Haberler
F1 DNA'sını çöpe atma tehlikesiyle mi karşı karşıya?
F1 DNA'sını çöpe atma tehlikesiyle mi karşı karşıya? F1 DNA'sını çöpe atma tehlikesiyle mi karşı karşıya?
Monte Carlo Rallisi: Ogier tempo yükseltti, Evans liderliğini korumaya çalışıyor
Monte Carlo Rallisi: Ogier tempo yükseltti, Evans liderliğini korumaya çalışıyor Monte Carlo Rallisi: Ogier tempo yükseltti, Evans liderliğini korumaya çalışıyor
Ferrari, Leclerc'in ardından Sainz'la da kontrat yenilemeye yakın
Ferrari, Leclerc'in ardından Sainz'la da kontrat yenilemeye yakın Ferrari, Leclerc'in ardından Sainz'la da kontrat yenilemeye yakın
Diriye E-Prix: Dennis, Vergne'in önünde rahat şekilde kazandı
Diriye E-Prix: Dennis, Vergne'in önünde rahat şekilde kazandı Diriye E-Prix: Dennis, Vergne'in önünde rahat şekilde kazandı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar