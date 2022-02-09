Haas: "Yeni Maranello ofisine rağmen Ferrari ile ilişkimizde önemli bir değişiklik olmadı"

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Ferrari, geçtiğimiz yıl F1'in bütçe sınırı getirmesiyle beraber kaynaklarını dağıtmanın yollarını ararken, bazı çalışanlarını müşteri ekibi Haas ile çalışmaya yönlendirdi.

Bunun bir parçası olarak Maranello'da, Ferrari'nin eski kıdemli tasarımcısı Simone Resta liderliğindeki bir ekip tarafından yeni Haas VF-22 aracının tasarlandığı bir "Haas merkezi" kuruldu.

Takım, 2022 sezonunun yeni kurallarına odaklanmak için geliştirme yapmadığı ve bu nedenle puan alamadığı zorlu 2021 sezonunun ardından toparlamayı hedefliyor.

Takım patronu Steiner, Maranello ofisinin açılmasına rağmen Haas ve Ferrari arasındaki ilişkinin çok fazla değişmediğini ve bunun, avantaj elde etmek için kolay bir karar olduğunu söyledi.

Steiner, "Ferrari ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz vardı. Aramızdaki ilişkinin önemli ölçüde değiştiğini söyleyemem. İlişkimiz her zaman iyiydi."

"Bu ilişki ayrıca FIA'nın kuralları nedeniyle değişti. Sırf Maranello'dayız diye daha fazla şey yapamayacağız. Elverişli bir karardı, gelen bütçe sınırı nedeniyle uygun ofisler vardı ve Ferrari, binaları çoktan planlamıştı."

"Uygun ofis olmasından avantaj sağladık ve F1'deki bütçe sınırı nedeniyle Ferrari'den bize gelen 30-35 kişi var."

"Ancak ilişki anlamında daha iyi veya daha kötü bir değişim olmadı. Oldukça aynı. Sadece daha büyük bir grupla Maranello'dayız."

"Rüzgar tüneli ofisimizde her zaman insanlar vardı. Artık Maranello'da iki ofisimiz var. Biri rüzgar tüneli ve diğeri, tasarımcıların ve aerodinamikçilerin olduğu yer." dedi.

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Haas, 2016'da F1'e geldiğinden bu yana, aracını yönetmeliklerin izin verdiği kadar Ferrari'den parça alarak tasarladı ve bu, kendi maliyetlerini düşürmelerini ve aerodinamik operasyonlarını düzene sokmalarını sağladı.

Takım bu yaklaşımı, bu ayın sonunda Barselona'daki sezon öncesi testlerine tamamen tanıtılacak olan VF-22'de de sürdürdü.

Haas teknik direktörü Resta, "Tedarik anlamında Ferrari ile bütün fırsatlarımızı maksimuma ulaştırmak istiyoruz."

"Griddeki en küçük takımız ve bu nedenle, bu tür fırsatları maksimuma ulaştırmayı denemek bizim için önemli."

"Kurallar geçtiğimiz yıl ve bu yıl arasında ölçülebilir anlamada değişti. Bu nedenle Ferrari'den daha az şey alabildik.

"Ancak kısacası, teknik kurallar kapsamında mümkün olan her şeyi almaya çalışıyoruz." dedi.