Haas, yeni güncellemeyi Macaristan'a yetiştirdi

Haberi dinle

Haas bu yıl şimdiye kadar güncelleme getirmeyen tek takımdı, buna rağmen son yarışlarda çok iyi bir performans ortaya koydular.

Takım bu yılki ilk ve tek güncelleme paketini Fransa'ya getirmeyi planlamıştı ancak üretimde yaşanan gecikmelerin ardından Macaristan'a ertelendi.

Beklendiği üzere yeni paket, bu hafta sonu Macaristan'a yetiştirildi ancak sadece Kevin Magnussen'in aracında bu paket olacak.

Perşembe günü ilk kez görücüye çıkan bu güncellemelerin ardından Haas'a bazı isimler "Beyaz Ferrari" adını taktı. Ferrari ve Haas arasındaki işbirliği, yıllardır konuşuluyor çünkü Amerikalı ekip, düzenlemeler çerçevesinde satın alınmasına izin verilen çoğu parçayı Ferrari'den alıyor.

Takımın tasarım departmanı Maranello'da yer alıyor ve bazıları iki takım arasındaki birliktelikten memnun değiller.

Homurdanmalar, perşembe günü itibariyle tekrar başlamış durumda çünkü Haas VF-22 yeni sidepod, taban, gövde parçaları, arka süspansiyon ve arka fren kanallarını içeren yeni güncelleme paketiyle Ferrari F1-75'e daha da benziyor.

Perşembe günü bundan ötürü Haas'a "Beyaz Ferrari" adı verildi. İddiaya göre Haas bu güncellemelerle en az 0.2 saniye zaman kazanmayı bekliyor.

Magnussen, perşembe günkü basın toplantısında yeni güncelleme paketi konusunda heyecanlı olduğunu söyledi.

"Çok daha fazla performansa sahip olmayı umuyorum ancak güncelleme getirdiğinizde, tüm potansiyeli gerçekten ortaya koymak ve aradaki farkları anlamak biraz vakit alıyor."

"Bu yıl sürekli araç üzerinde çalıştık ve her seferinde daha fazla performans bulduk. Bence bunun bir diğer yönü de güncelleme getiren takımların da o kadar çok performans bulamamış olması."

"Araçta yeni parçalara sahip olmak her zaman için heyecan verici ve farklı oluyor. Her zaman daha fazla performans getireceğini umuyorsunuz ama büyük tablonun çok fazla değişmesini beklemiyorum."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: FIA Pool