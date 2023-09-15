Haas, yeni bir stand ile garajı ikiye bölüyor

Marina Bay'de bu hafta sonundan itibaren Haas garajının ortasında yeni bir stand yer alacak.

Daha önce Haas garajı tek parça halindeydi ve Kevin Magnussen ile Nico Hulkenberg'in araçlarını barındıran garajın iki tarafını ayıracak hiçbir şey yoktu.

Değişiklikler, her bir sürücünün lastik stratejisti, yarış ve performans mühendisleri ve baş mekanikerinin bir pist seansı sırasında iletişimi geliştirmek için birbirleriyle yan yana çalışmasına olanak tanıyacak.

Bu yeni stand ayrıca aletler ve yakıt tarayıcıları için dolaplar ve depolarla donatıldı. Böylece, araç onarımı gerektiğinde ekipmana çok daha hızlı erişilebilecek.

Bu da teknisyenlere zaman kazandıracak, çünkü artık garaj ile depo arasında gidip gelmeleri gerekmeyecek.

Haas, konsept aşamasından tamamlanma aşamasına kadar bir yıl süren ve diğer takımların yarısı kadar zaman alan bu yeni yapının rakip takımlar tarafından halihazırda kullanıldığını kabul etmekle birlikte, daha büyük operasyonların altyapı özellikleriyle eşleşebileceğini göstermek istiyor.

Standın ne kadara mal olduğu bilinmiyor, ancak Haas bu yeniliğin 18 ay içinde kendi kendini amorti edeceğini düşünmekte.

Haas garage Fotoğraf: Uncredited

Haas'ın yaptığı tek değişiklik yeni stand değil, garaj ekipmanları da bundan böyle hava yerine deniz yoluyla taşınacak.

MoneyGram'ın isim sponsorluğunu üstlendiği Haas'ın konuklarını ağırlayabilmesi ve iş ortaklarının sözleşme beklentilerini karşılayabilmesi için garajın arka tarafına yeni bir konaklama alanı da eklendi.

Bu yeniliklerin tam zamanında yapıldığını söyleyebiliriz, nitekim iki ay içinde iki Amerika Birleşik Devletleri yarışı izleyeceğiz -yani takım kendi evinde yarışacak.

Yeni garaj düzenine rağmen, takım patronu Gunther Steiner, takım menajeri Peter Crolla ve mühendislik direktörü Ayao Komatsu üç kişilik pit duvarında kalmaya devam edecek.

Haas araç tarafında da değişiklikler yapıyor, Austin'den itibaren yeni konsepte geçiş yapılacak ve son beş yarışta yeni bir araç göreceğiz.

Haas garage Fotoğraf: Uncredited