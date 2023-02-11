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Haas, yeni aracını Silverstone'da piste çıkardı

Haas, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği aracı bugün Silverstone'da piste çıkardı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haas, yeni aracını Silverstone'da piste çıkardı
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Haas, 2023 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini birkaç hafta önce resmen tanıttı, ancak gerçek VF-23'ü görmek adına birkaç hafta daha gerekiyordu.

Takım yeni araca dair ilk fotoğrafları bugün yayınlamıştı. Birkaç saat sonra yeni aracı Silverstone'da ilk kez piste çıkardılar.

Yayınlanan kısa videoda Kevin Magnussen'in VF-23 ile Silverstone'da piste çıktığı görülüyor.

Takımın daha fazla video veya fotoğraf yayınlayıp yayınlamayacağı ise sonra belli olacak.

İşte o anlar:

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