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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Haas, yalnızca Kevin Magnussen'in aracına güncelleme getirecek

Haas takım patronu Gunther Steiner, bazı sebeplerden ötürü güncellenmiş Haas VF-22 ile yalnızca Kevin Magnussen'in piste çıkacağını açıkladı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Haas, yalnızca Kevin Magnussen'in aracına güncelleme getirecek
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Takımın elinde yeterince yeni parça yok, dolayısıyla Macaristan'da gelecek güncellemeleri yalnızca bir pilot alabilecek. 

Bir seçim yapmak zorunda kalan takım, puan durumunda daha yukarıda olan pilotu, yani Kevin Magnussen'i tercih etti. Magnussen Macaristan'da güncellenmiş VF-22 ile pistte olacak, Mick Schumacher ise eski aracı kullanmaya devam edecek. 

Benzer bir stratejiyi geçtiğimiz haftalarda Williams izledi. Alex Albon, Britanya'dan itibaren güncellenmiş FW-44 ile piste çıkarken, Nicholas Latifi ancak Fransa'da güncellenmiş araca kavuşabildi.

Sezon başından beri aynı araçla yarışan Haas, buna rağmen orta gruptaki rekabetçi konumunu korumakta.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Sadece tek araçta güncellemeler kullanılacak -ki o ara için dahi fazla yedek parçamız yok. Bu yıl çok fazla kaza yaptık ve her şey fazlasıyla gecikti."

"Elimizdeki tüm malzemeleri araçları onarmak için kullandık ve güncelleme yapmakta da geciktik, normalde güncellemeler Fransa'da gelecekti ancak Macaristan'a erteledik."

"Başlangıçta Spa'ya kadar hiçbir şey yapamayacağımız söylenmekteydi, tüm ekip Budapeşte'de en az bir aracı hazır etmek için fazlasıyla uğraştı. Böylece biraz veri toplayabilecek ve yaz arasından sonra neler yapabileceğimizi analiz edeceğiz."

"Eğer güncellemeler çalışmazsa daha önce sahip olduğumuz araca dönebiliriz, iyi organize edilmiş bir plan yaptık. Tek sorun yedek parça konusunda sıkıntı yaşıyor olmamız, dolayısıyla Cuma günü bir şey olması durumunda..." dedi. 

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yeni aracın yere basma kuvvetinin çok önemli olduğu Hungaroring'de açık bir fayda göstermesini bekleyen Steiner, "Sayılarla uğraşmak istemiyorum, çünkü elimizde kıyaslayacak bir şey yok. İki kez arka arkaya aynı aracı yapmıyoruz."

"Aracın ne kadar daha fazla yere basma kuvveti verdiğini biliyoruz, neler yapması gerektiğini hesaplıyoruz ve sonra gerçekte neler olduğunu görüyoruz. Yeni paketin sınırlarını öğreneceğiz ve işe yarayıp yaramadığını göreceğiz, ancak bir daha aynı araçla piste çıkmayacağız."

Dördüncü güç ünitesine geçen Magnussen, Fransa GP'sine son sıradan başladı. Schumacher'in de benzer bir ceza alacağını söyleyen Steiner, bunun geçişin çok zor olduğu Macaristan'da gerçekleşmemesini umuyor.

Steiner, "[Schumacher'in] motor değişikliğinden dolayı da bazı sıkıntılarımız var ancak bunu tam olarak ne zaman yapacağımızı bilmiyorum. Birkaç şeyi kontrol etmemiz gerekiyor ama umarım Budapeşte'de herhangi bir değişiklikten kaçınabiliriz."

"Hiçbir şey kesin değil çünkü takımın motora ve mevcut duruma bakması gerekiyor. Ancak gerekli verilere ulaştıktan sonra planımız Spa'da değişiklik yapmak."

"Elimizde yüzlerce motor yok, bu yüzden onları baskı altına almak istemiyorum. Ancak motor Ferrari'nin işi ve bence bozuk bir motorla kalakalmamamız için her şeyi yapıyorlar." dedi.

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