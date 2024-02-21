Haas, VF-24'ü sonunda resmen tanıttı
Haas takımı, 2024 Formula 1 sezonunda kullanacağı VF-24 aracını resmi olarak Bahreyn GP pit yolunda tanıttı.
Haas VF-24
Giorgi Piola
Daha önce VF-24'ün görsellerini kullanarak 2024 renk düzenini tanıtan takım, yeni aracını erkenden piste çıkarmış ve görsellerini yayınlamıştı.
Ancak Haas, geleneksel olarak her testten önce pit yolunda garajının önünde lansman yapıyor. Bu sene de değişmedi ve Haas, 2024 F1 aracı VF-24'ü pit yolunda tanıttı.
2023'ü takımlar şampiyonasında son sırada tamamlayan ekip, bu sene geriden kurtulmaya çalışacak.
Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen Haas'ın kadrosunu oluşturacaklar.
Haas VF-24
Fotoğraf: Giorgio Piola
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