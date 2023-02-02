Haas, VF-23'ü ilk kez çalıştırdı!
Haas, 2023 VF-23 aracını ilk kez bugün çalıştırdı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Haas, gerçek VF-23 aracını şimdilik tanıtmasa da, yeni renk düzenini tanıttı ve bunu yapan ilk F1 takımı da oldu.
MoneyGram'ın yeni isim sponsoru olduğu Amerikalı ekip, geçen yılki beyaz ve kırmızı renklerini korurken daha fazla siyah tercih etti.
Haas, 11 Şubat'ta Silverstone'da düzenlenecek bir çekim gününde yeni aracını ilk kez piste çıkaracak.
Amerikalı ekip şu anda bunun için kapsamlı şekilde hazırlanıyor ve yeni Ferrari güç ünitesi de bu kapsamda ilk kez çalıştırıldı.
Böylelikle bu yılki Ferrari motorunun sesi de ilk kez ortaya çıkmış oldu.
Güç ünitelerinin çalıştırılması tüm F1 takımları için önemli bir an olarak görülür çünkü geride kalan aylarda yapılan sıkı çalışmanın karşılığını aldıkları ilk andır.
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