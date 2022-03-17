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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Haas, VF-22'yi tasarlarken Mercedes tarzı sidepod tasarımını düşünmüş

Haas takım patronu Gunther Steiner, VF-22'yi tasarlarken sıfır sidepod konseptini düşündüklerini fakat sonrasında vazgeçtiklerini belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haas, VF-22'yi tasarlarken Mercedes tarzı sidepod tasarımını düşünmüş
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Mercedes, Barselona'daki ilk sezon öncesi testlerinin ardından Bahreyn'e, yepyeni bir sidepod tasarımı getirdi ve ortalığı epey karıştırdı.

İlk tartışma bu tasarımın yasal olup olmadığı yönündeydi, sonrasında ise performansının ne seviyede olacağı merak edilmeye başlandı.

Şu anda gridde Mercedes'in yönünü seçen başka bir takım daha yok, bu yüzden konsept gerçek anlamda çalışıyorsa, o zaman önemli bir avantaj elde edebilirler çünkü diğerlerinin kısa vadede böyle bir çözümü kopyalayabilmesi pek olası değil.

2022 aracını diğer takımlardan önce geliştirmeye başlayan Haas, VF-22yi tasarlarken farklı yönleri deneme konusunda daha fazlam manevra alanına sahipti fakat Mercedes'in konseptini düşünseler de, bunu tercih etmemeyi düşündüler.

Auto Motor und Sport'a konuşan Steiner, "Bu konsept tam manasıyla ilk tasarımımızdı."

"Geçen yılın Temmuz ayında rüzgar tünelinde denedik ve yarış virajlarda avantaj getirdiğini açıkça fark etmiştik."

"Fakat genel bir paket olarak baktığımızda, geniş sidepodların daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu gördük. Bu sebeple o yönü seçtik." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Ferrari'den de benzer yönde açıklama gelmişti. 

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with a hole in his sidepod

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with a hole in his sidepod

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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