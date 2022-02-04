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Formula 1 / Haas F1 Team lansmanı Haberler

Haas, VF-22 ile yeniden puan savaşında olmayı umuyor

Haas F1 Takımı'nın sahibi Gene Haas, 2022 aracına erkenden odaklanma kararının meyvelerini vermesini ve yeni sezonda puan için savaşmalarını umuyor.

Haas, VF-22 ile yeniden puan savaşında olmayı umuyor
Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Haas, cuma günü öğleden sonra 2022 aracının görüntülerini paylaşan ilk Formula 1 takımı oldu.

Odak noktası, temelde neredeyse hiç değişmeyen yeni renk düzenindeydi. Ayrıca renk düzeninin sergilendiği şasi, nihai olmasa bile takımın tercih ettiği yön hakkında çeşitli bilgiler vermiş oldu.

VF-22, yeni nesil Formula 1 araçlarının aerodinamisi, basitleştirilmiş ön kanat, önemli ölçüde revize edilmiş arka kanat ve yeni sidepodlar da dahil olmak üzere yeni döneme dair önemli ipuçları verdi.

Teknik direktör Simone Resta önderliğindeki teknik ekip, VF-22 üzerinde çalışmak için büyük bir zamana sahipti. Çünkü takım, 2020'de 2022'deki büyük kural dönemine odaklanmayı seçti ve geçen yılki aracı hiç geliştirmedi.

Sonuç olarak Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, tüm yıl boyunca tek bir puan dahi alamadı. Takım sahibi Gene Haas'a göre bu, hiç de kolay bir dönem değildi.

Ancak Haas, artık puan mücadelesine dönmelerini ümit ediyor.

Haas, lansmanda şöyle konuştu: "Yılın bu zamanında genellikle herkes iyimserdir ve sıkı çalışmanın meyvesini verip, aracın oldukça rekabetçi olmasını umut eder."

"2020 yılında, 2021 için tüm pist üstü çalışmalarımızı bir kenara bırakmaya ve tüm zamanımızı ve kaynaklarımızı 2022 VF-22'ye ayırmaya karar verdik."

"Haliyle geçen yıl bizim için seyretmesi hiç de kolay bir yıl değildi."

"Umarım kararımız işe yarar ve yeniden hem iyi sonuçlar hem de puanlar için savaşabiliriz." 

Haas henüz shakedown etkinliği yapıp yapmayacağına karar vermedi. Takımlar ilk test öncesinde bir günlüğüne yeni araçlarını piste çıkarıp, olası mekanik arızaları tespit etmeye çalışıyorlar.

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