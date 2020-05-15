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Formula 1 / Son dakika

Haas: "Vettel'i takımda görmeyi isteriz"

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Haas: "Vettel'i takımda görmeyi isteriz"
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 18:04

Haas Formula 1 takım patronu Gunther Steiner, 2021 sezonu için Sebastian Vettel'i istediklerini ancak anlaşmanın pek olası olmadığını söyledi.

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından boşa çıkacak ve elinde Renault ya da Mercedes'ten başka seçenek olmadığı düşünülüyor.

Diğer takımlarda da boş koltuklar olacak fakat geride oldukları için Vettel'in o takımlara bakması beklenmiyor. Ayrıca bu takımlar, Vettel'in yüksek maaşını da zaten karşılayamazlar.

Fakat uzun süredir Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ikilisiyle yarışan Haas'ın patronu Gunther Steiner, Vettel'le yarışmak istediklerini doğruladı.

F1 Nation podcastinde Steiner, "Elbette Sebastian'ı takımda görmeyi çok istiyorum. Ama sanırım buna hazır değiliz. Ayrıca bize gelmeden önce başka planları olduğunu da düşünüyorum."

"Ama tabii ki onu takımda görmeyi çok isterdim." dedi.

Steiner, 2020 yılında kaç yarış yapılacağını bilmediğini de itiraf etti.

“Bu yıl yarış yapılmazsa takımımızın hayatta kalacağını düşünüyorum. Ama eğer sadece sekiz yarış yapıp, onlara çok fazla para harcarsak ve karşılığında minimum düzeyde gelir elde edersek daha kötü olur. Yarışlara katılmazsanız, para harcamazsınız. Yedek parça da satın almazsınız."

"Gelecek yıl için aracın gelişimini 'dondurduk' ve umarım 15 Grand Prix planı işe yarar. Herkes bununla ilgileniyor. Ya bir takvime sahip olmalıyız ya da hiç yarış yapmamalıyız."

"Tabii ki seyircisiz yarışlar hoş olmayacak ancak taraftarlara borcumuz var ve yarışlara katılmalıyız. Bu sadece takımlarla değil, aynı zamanda seyircilerle de ilgili"

"Mevcut durumdan ötürü ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarından bahsediyoruz, ancak yarışları izleyen milyonlarca taraftarı da unutmamalıyız ve onları eğlendirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız.

"Taraftarlar Formula 1'i seviyor, aksi takdirde yarışı izlemezler! Bu konuda biz sorumluyuz ve umarım başarılı olacağız. ”

Netflix’in F1 serisinin yıldızlarından birisi olan Steiner, ikinci sezonu henüz seyretmediğini söyledi.

 “Hayır, diziyi henüz seyretmedim. Eğer bakarsam 2 hafta kendimden utanabilirim, bundan kaçınmaya çalışacağım!" 

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Editör Kemal Şengül

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