Haas verdikleri kararın 2024 aracına yardımcı olmasını umuyor

Amerikalı ekip, Austin’de gerçekleşecek ABD GP’sine, Red Bull'dan esinlenerek tasarlanan yeni bir konseptle gidecek.

Haas, Ferrari'nin İspanya'da konsept değişikliğine gitmeyi seçmesinin ardından havayı aşağı yönlendirme konseptine geçen son takım oldu.

Haas, bu sezon başında istediği adımlar atamamasının ardından güncelleme getirmeyi bırakmış ve konsept değişikliğine odaklanmıştı.

VF-23, yarışlarda yüksek lastik aşınma problemleriyle boğuşan fakat tek turda oldukça hızlı görünen bir araç olarak öne çıkıyor. Bu tek tur performansıyla Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg’in zaman zaman Q3’e kalmayı başardığı görüldü.

Basına konuşan Steiner, “Bu paket, 2024 yılı için düşündüğümüz planlardan ortaya çıktı. Her zaman bu yöndeydik ve amacımız da buydu.”

“En azından aracı ve nasıl tepkiler verdiğini anlıyoruz. Böylece gelecek yıla daha iyi hazırlanıyoruz. En büyük mesele de bu, çünkü bu şekilde devam edersek nerede olduğumuzu anlıyoruz."

"Nerede olduğunuzu biliyor ve herhangi bir performans bulamıyorsanız, o zaman farklı bir konsepte geçmeniz gerekir.”

“Bu yıl en azından ara versiyon bir araç yapmak daha iyi olacaktı. Bu yıl güncellemeler için çok fazla para harcamadık çünkü çok fazla performans yakalayamadık. Bu yüzden hâlâ biraz bütçemiz var.”

“Bu adımı atıyoruz ve gelecek yıla hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptıklarımızın sonuçlarını görmek beş yarışı bulabilir. Kestirmeden giderek Bahreyn sezon öncesi testlerinde hazır olmak istiyoruz.”

Ferrari ile olan anlaşmalarını sürdürüp sürdürmeyecekleri sorulduğunda Steiner şu yanıtı verdi: “Ferrari ile süspansiyon ve vites kutusu için olan anlaşmamız devam ediyor.”

Çeviri: Burak Yasul