Haas verdikleri kararın 2024 aracına yardımcı olmasını umuyor
Haas Takım Patronu Günther Steiner, 2023 yılı bütçesinin, 2024 aracının geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde kullanıldığını söyledi.
Amerikalı ekip, Austin’de gerçekleşecek ABD GP’sine, Red Bull'dan esinlenerek tasarlanan yeni bir konseptle gidecek.
Haas, Ferrari'nin İspanya'da konsept değişikliğine gitmeyi seçmesinin ardından havayı aşağı yönlendirme konseptine geçen son takım oldu.
Haas, bu sezon başında istediği adımlar atamamasının ardından güncelleme getirmeyi bırakmış ve konsept değişikliğine odaklanmıştı.
VF-23, yarışlarda yüksek lastik aşınma problemleriyle boğuşan fakat tek turda oldukça hızlı görünen bir araç olarak öne çıkıyor. Bu tek tur performansıyla Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg’in zaman zaman Q3’e kalmayı başardığı görüldü.
Basına konuşan Steiner, “Bu paket, 2024 yılı için düşündüğümüz planlardan ortaya çıktı. Her zaman bu yöndeydik ve amacımız da buydu.”
“En azından aracı ve nasıl tepkiler verdiğini anlıyoruz. Böylece gelecek yıla daha iyi hazırlanıyoruz. En büyük mesele de bu, çünkü bu şekilde devam edersek nerede olduğumuzu anlıyoruz."
"Nerede olduğunuzu biliyor ve herhangi bir performans bulamıyorsanız, o zaman farklı bir konsepte geçmeniz gerekir.”
“Bu yıl en azından ara versiyon bir araç yapmak daha iyi olacaktı. Bu yıl güncellemeler için çok fazla para harcamadık çünkü çok fazla performans yakalayamadık. Bu yüzden hâlâ biraz bütçemiz var.”
“Bu adımı atıyoruz ve gelecek yıla hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptıklarımızın sonuçlarını görmek beş yarışı bulabilir. Kestirmeden giderek Bahreyn sezon öncesi testlerinde hazır olmak istiyoruz.”
Ferrari ile olan anlaşmalarını sürdürüp sürdürmeyecekleri sorulduğunda Steiner şu yanıtı verdi: “Ferrari ile süspansiyon ve vites kutusu için olan anlaşmamız devam ediyor.”
Çeviri: Burak Yasul
Son Haberler
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"
Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"
Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor" Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"
F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz" F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar