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Formula 1 / Son dakika

Haas ve Williams için BWT iddiaları artıyor

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Haas ve Williams için BWT iddiaları artıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Avusturyalı su arıtma şirketi BWT'nin ikonik pembe rengi bu yıl Formula 1 gridinde yer almaya devam edebilir, çünkü kaynaklar, şirketin Haas ve Williams ile görüşmeler yaptığını öne sürüyorlar.

BWT geçen yıl Racing Point'in ana sponsoruydu ve 2017'den beri Silverstone merkezli ekiple çalışıyorlardı.

Sponsorluk anlaşması gereği, araç pembe renge boyanıyordu ve bu da oldukça çarpıcı bir özellikti.

Bununla beraber Racing Point'in Aston Martin'in fabrika takımı olması ve İngiliz şirketin zümrüt yeşili rengini kullanmak istemesi, BWT ile olan ortaklığın sonu anlamına geliyordu.

BWT'nin Formula 1'de yer almaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama olmamasına rağmen Motorsport.com'a konuşan kaynaklar, şirketin iki farklı ekiple görüştüğünü bildirdiler.

Seçeneklerden ilki, enerji içeceği şirketi Rich Energy ile olan ortaklığını 2019 ortalarında sona erdiren ve o günden bu yana herhangi bir şirketle anlaşması bulunmayan Haas'a geçmek.

Amerikalı ekip, Motorsport.com'un olası BWT anlaşmasıyla ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktı. Ancak Alman medyası bu konuda bazı gelişmeler olduğunu öner sürüyorlar.

Mick Schumacher bu yıl Haas ile F1'e adım atacak ve amcası Ralf, Alman Kolner Express'e yaptığı açıklamada takım için yeni bir sponsor ve yeni bir renk düzeni olabileceğini öne sürdü.

Ralf Schumacher, "Bir sponsor müsait oldu. Ancak bu özel rengin pek Mick ile alakası yok." dedi.

Ralf Schumacher'in oğlu David (Mick'in kuzeni) daha önce Formula 4'te BWT-Mucke ekibinin pembe renkli aracını kullanmıştı.

Bununla birlikte BWT için tek seçeneğin Haas olmayabileceği anlaşılıyor ve kaynaklar, şirketin Williams ekibiyle de görüşmeler yaptığını belirtiyorlar.

Williams, Dorilton Capital önderliğinde yeni bir yapılanmadan geçiyor ve çarşamba günü yeni FW43B'yi Silverstone'da piste çıkaran İngiliz ekibin, düz maviden oluşan geçici bir renk düzeniyle çalıştığı görüldü.

Araç erkenden piste çıksa da, takım 5 Mart'a kadar herhangi bir lansman etkinliği düzenlemeyi planlamıyor. O güne kadar yeni aracın tanıtılmaması, yeni sponsorluk anlaşmasının habercisi olabilir.

Ancak Williams, BWT görüşmelerine ilişkin detay vermedi.

Bir takım sözcüsü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Doğası gereği bu tartışmalar gizli şekilde yapılıyor ve bu nedenle politikamız gereği herhangi bir konu veya spekülasyon hakkında yorum yapamayız."

Mercedes patronu Toto Wolff'un arkadaşı Andreas Weibenbacher BWT'nin hem patronu ve hem de ana hissedar.

Şirket başlangıçta 2017'de Mercedes'le F1'e girmeyi umuyordu, ancak bunu sadece tüm araç pembe olursa yapacaklardı.

Ancak Mercedes, gümüş renginden uzaklaşmaya istekli olmadığı için Force India ile anlaşma yapıldı. BWT, 2020'de takımın isim sponsoru haline gelince bu ortaklık daha da artmış oldu.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team , Williams
Editör Christian Nimmervoll

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