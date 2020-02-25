Haas ve Red Bull test programını açıkladı
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Haas ve Red Bull, Barcelona test programını bugün itibariyle açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Ferrari, Williams ve AlphaTauri test kadrosunu resmi olarak açıklamıştı.
Yarın başlayacak test için Haas ve Red Bull da sürücü kadrosunu açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Haas, testin ilk günde Romain Grosjean'la piste çıkacak. Ertesi gün ise Kevin Magnussen aracı devralacak.
Cuma günü ise sabah Magnussen, öğleden sonra ise Grosjean aracı sürecek.
Red Bull ise her günü ikiye bölmeyi tercih etti.
Çarşamba ve cuma günü sabah Alex Albon, öğleden sonra ise Max Verstappen sürüş yapacak.
Perşembe günü ise sabah Verstappen, öğleden sonra ise Albon yeni aracı sürecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Haas ve Red Bull test programını açıkladı
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