Haas ve Alfa Romeo, Hulkenberg'le ilgileniyor

Motorsport.com İtalya, Nico Hulkenberg'in 2021 için hem Haas hem de Alfa Romeo ile temasta olduğunu öğrenmişti.

Alman pilot, geçen yılın sonunda Renault'dan ayrıldı ve bu yıl -Sergio Perez'in COVID-19 testinin negatif çıkmasından ötürü- Racing Point'le iki yarışta yer aldı.

Hulkenberg, Alfa Romeo ile olan görüşmeleri zaten doğrulamıştı. Şimdi de Alfa Romeo'dan doğrulama geldi.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "Evet, ama önce Kimi'nin ne yapmak istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Şu noktada sürücüler hakkında karar vermek için henüz çok erken." dedi.

Ayrıca Haas takım patronu Gunther Steiner da görüşmeler olduğunu kabul etti.

"Sürücü konusu şu noktada bizim için ikincil bir sorun. Her şeyden önce Concorde Anlaşması'na odaklandık ve yapmamız gereken daha önemli şeyler var."

"Ama evet, Nico ile birkaç kez konuştum ve kişisel olarak iyi anlaşıyoruz. Şu anda çok iyi bir performans sergilemiyoruz. Bu yüzden onun açısından da bakmamız gerekiyor. Bize inanacak mı veya onun için uygun muyuz?"

"Çünkü o, çok iyi bir sürücü. Yani belli bir seviyeye gelmişken, orta grupta bile olmayan bir takımda olmak istemezsiniz."