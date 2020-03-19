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Formula 1 / Son dakika

Haas, Red Bull ve Alfa Romeo da fabrika kapatma tarihini açıkladı

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Haas, Red Bull ve Alfa Romeo da fabrika kapatma tarihini açıkladı
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 06:48

Yaz tatilinin Mart/Nisan aylarına alınması sonrası Haas ile Alfa Romeo takımları da fabrikalarını ne zaman kapatacaklarını açıkladılar.

Formula 1'de takımlar Ağustos ayında iki hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyordu ancak COVID-19 salgını nedeniyle sezonun ilk dört yarışı gerçekleşemedi ve bu yüzden ertelenen yarışlara yer açabilmek amacıyla, yaz arası öne çekildi.

Şimdi takımlar Mart/Nisan aylarında üç hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaklar.

Dün Ferrari fabrikasını kapatacağı tarihi resmen açıklamıştı. Bugün ise üç takım benzer açıklamalarda bulundu.

Red Bull fabrikasını 27 Mart'ta kapatmayı planlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, "Aston Martin Red Bull Racing, COVID-19 virüs salgınının genişlemesi nedeniyle Formula 1 ve FIA'nın yıllık yaz tatilini Ağustos'tan Mart / Nisan 2020'ye erteleme ve 21 güne uzatma kararını destekliyor. Fabrikayı üç haftalık bir ara için 27 Mart'ta kapatmayı planlıyoruz, ancak salgının olası değişimi halinde bu tarihi erteleyebiliriz." denildi.

Alfa Romeo da FIA'nın kararına destek verdiğini açıklarken, fabrikasını 23 Mart-13 Nisan tarihleri arasında 21 gün boyunca kapatacağını doğruladı.

Haas F1 takımı ise bugün itibariyle fabrikasını kapattı. Çalışanlar evlerine gönderildi ve 8 Nisan'a kadar evlerinde kalacaklar. Durum iyileştiği takdirde 9 Nisan'da işlerine geri dönecekler.

Diğer takımların da hafta içerisinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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