Haas ve Alfa Romeo arasındaki görüşmeler "çıkmaza girmiş" olabilir

Sergio Marchionne'nin önderliğinde Formula 1'e geri dönen Alfa Romeo son 5 yıllık periyotta Sauber F1 takımının en büyük destekçisiydi.

Son yıllarda ortaklık iyice gelişti ve takımın adı Alfa Romeo olarak değiştirilirken, renk düzeni de yine İtalyan ekibin renklerine göre düzenlendi.

Fakat sonunda bu bir isim sponsorluğu anlaşmasıydı ve bu anlaşma 2023 sezonunun ardından sona erdi.

Sauber, 2026 sonrası için Audi ile çalışacak ve bundan ötürü taraflar, 2023 sonunda biten kontratı uzatmadılar.

Dolayısıyla Abu Dabi'deki yarış Alfa Romeo'nun Sauber takımının isim sponsoru olarak son yarışı oldu.

Birkaç ay önce İtalyan otomobil üreticisinin Haas ile görüştüğüne dair söylentiler ortaya çıkmıştı fakat son dönemde bu yöndeki tartışmalar azaldı.

Fotoğraf: Sutton Images Alfa Romeo logo

Racingnews365'in göre, Alfa Romeo ve Haas arasındaki görüşmeler tamamen çıkmaza girmiş durumda. Taraflar işbirliğinin nasıl yapılandırılacağı konusunda anlaşmaya varamadı.

Alfa Romeo 2019'da nispeten düşük bir ücrete Sauber'in isim sponsoru oldu. Bu, İtalyan üretici açısından güçlü bir hamleydi çünkü derin bir F1 bilgisine sahip olmayan izleyiciler, Alfa Romeo'nun kendi Formula 1 takımına sahip olduğu izlenimine kapılabilirdi.

Görünüşe bakılırsa Alfa Romeo, Haas ile de benzer fiyata benzer bir ortaklık istiyordu ancak bu anlaşma, mevcut piyasa şartlarında Amerikalı ekibin beklentilerini karşılamadı.

Sonuç olarak da görüşmeler sonuçsuz kaldı. Yine de tarafların ilerleyen süreçte yeniden görüşme ihtimali olabilir.

Eğer orta yol bulunamazsa, gelecek yıl uzun süre sonra ilk kez gridde Alfa Romeo adı olmayacak.