Haas ve Alfa Romeo arasındaki görüşmeler "çıkmaza girmiş" olabilir
Son çıkan haberlere göre, Haas'ın isim sponsoru olmak adına görüşmeler yürüten Alfa Romeo ile Amerikalı ekip arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi.
Sergio Marchionne'nin önderliğinde Formula 1'e geri dönen Alfa Romeo son 5 yıllık periyotta Sauber F1 takımının en büyük destekçisiydi.
Son yıllarda ortaklık iyice gelişti ve takımın adı Alfa Romeo olarak değiştirilirken, renk düzeni de yine İtalyan ekibin renklerine göre düzenlendi.
Fakat sonunda bu bir isim sponsorluğu anlaşmasıydı ve bu anlaşma 2023 sezonunun ardından sona erdi.
Sauber, 2026 sonrası için Audi ile çalışacak ve bundan ötürü taraflar, 2023 sonunda biten kontratı uzatmadılar.
Dolayısıyla Abu Dabi'deki yarış Alfa Romeo'nun Sauber takımının isim sponsoru olarak son yarışı oldu.
Birkaç ay önce İtalyan otomobil üreticisinin Haas ile görüştüğüne dair söylentiler ortaya çıkmıştı fakat son dönemde bu yöndeki tartışmalar azaldı.
Fotoğraf: Sutton Images
Alfa Romeo logo
Racingnews365'in göre, Alfa Romeo ve Haas arasındaki görüşmeler tamamen çıkmaza girmiş durumda. Taraflar işbirliğinin nasıl yapılandırılacağı konusunda anlaşmaya varamadı.
Alfa Romeo 2019'da nispeten düşük bir ücrete Sauber'in isim sponsoru oldu. Bu, İtalyan üretici açısından güçlü bir hamleydi çünkü derin bir F1 bilgisine sahip olmayan izleyiciler, Alfa Romeo'nun kendi Formula 1 takımına sahip olduğu izlenimine kapılabilirdi.
Görünüşe bakılırsa Alfa Romeo, Haas ile de benzer fiyata benzer bir ortaklık istiyordu ancak bu anlaşma, mevcut piyasa şartlarında Amerikalı ekibin beklentilerini karşılamadı.
Sonuç olarak da görüşmeler sonuçsuz kaldı. Yine de tarafların ilerleyen süreçte yeniden görüşme ihtimali olabilir.
Eğer orta yol bulunamazsa, gelecek yıl uzun süre sonra ilk kez gridde Alfa Romeo adı olmayacak.
Son Haberler
Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"
Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum" Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"
Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"
Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum" Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"
Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor
Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor
Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"
Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz" Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar