Haas, Vasseur Ferrari'ye geçeceği için mi Hulkenberg ile anlaştı?
Corriere dello Sport'a göre, Gunther Steiner önderliğindeki Haas, Alfa Romeo'nun mevcut takım patronu Frederi Vasseur'un zorlaması üzerine Nico Hulkenbergi seçti. Amerikalı ekip, Vasseür'un İtalyan ekibin başına geçeceğini biliyordu ve bundan ötürü Ferrari sürücüleri Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman'ı reddetti.
Pek çok kaynağa göre Ferrari takım patronu Mattai Binotto, Ferrari'den ayrılmak adına istifa etti ve bu talebi de üst yönetim tarafından kabul gördü. Fakat Ferrari konu hakkında hiçbir açıklama yapmıyor. İddiaların yalan olduğunu gösteren resmi bir yalanlama da yok.
Ortaya büyük bir sessizlik hakim fakat Ferrari'nin takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamladığı sezonun ardından John Elkann ve Benedetto Vigna ile bir toplantı düzenlendiği ifade ediliyor.
Ferrari aslına güçlü bir yıl geçirdi. Sezona çok iyi başladı ve peş peşe güçlü sonuçlar alıp, iki şampiyonada birden liderliğe yükseldi. Ancak dayanıklılık sorunları baş gösterdi ve buna strateji sorunları eşlik etti. Sonrasında yavaş pit stoplar ve sürücü hataları da ortaya çıkınca, umut dolu sezonu ikinci sırada tamamlamış oldular.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Şimdi Binotto'nun takımdan ayrılacağını destekleyen yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu kez iddianın sahibi İtalyan Corriere dello Sport oldu.
Fulvio Solms imzalı habere göre Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı sonrası, Ferrari'nin önerdiği iki aday olan Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman'a 'hayır' deyip Nico Hulkenberg ile anlaştı.
İddiaya göre Haas, bu seçimde Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur'ün etkisinde kaldı. Corriere dello Sport, Steiner'ın Ferrari'nin talebini reddederek herhangi bir soruna yol açmadığını, çünkü Alfa Romeo takım patronu Vasseur'ün zaten Ferrari'ye katılacağını iddia etti. Böylelikle iki takım arasındaki bağlar korunmuş olacak.
Görünüşe bakılırsa Vasseur, şu anda Haas'ın teknik direktörü olan Simone Resta'yı da Maranello'ya geri getirmeyi planlıyor. Resta, Haas'a kiralanmıştı fakat 2023 aracının tasarımı tamamlandıktan sonra böyle bir geçiş yaşanması, hiçbir sorun teşkil etmeyecek.
Vasseur ve Resta, birkaç yıl önce Alfa Romeo'da birlikte çalışmıştı.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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