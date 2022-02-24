Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Vettel: "AMR22'yi farklı şekilde kullanmak gerekiyor" Sonraki / Russell: "Mercedes şimdiye kadar Ferrari ve McLaren'dan geride görünüyor"
Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Haas, Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırıyor!

Haas, Formula 1 sezon öncesi testinin son gününü düz beyaz bir düzeniyle tamamlayacak. Takım, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından sonra Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırdı.

Haas, Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırıyor!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenleme kararının ardından, dünyanın gündemi tamamen değişmiş durumda ve bunun Formula 1 üzerinde de etkileri var.

Yaşananlardan ötürü Rusya GP'nin geleceği zaten büyük tehlikeye girmişti ve gün içerisinde Haas'ın isim sponsoru Uralkali'yle alakalı spekülasyonlar çıkmıştı.

Amerikalı Haas takımı, geçen yıldan bu yana Rus Uralkali firması tarafından destekleniyor ve bu firma, takımın isim sponsorluğunu yapıyor.

Aslında Uralkali'nin gelişi büyük oranda Niktia Mazepin'le bağlantılıydı. Rus sürücünün takıma gelişiyle, Uralkali takıma sponsor oldu ve bu kapsamda araç, Rus bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi renklerine boyandı.

Fakat takım, perşembe günü yaptığı açıklama ile, Barselona'daki testin son gününü Uralkali logoları olmadan tamamlayacağını duyurdu. Araç tamamen beyaz renkte olacak.

Açıklamada, "Haas F1 Takımı, VF-22'yi 25 Şubat Cuma günü Barselona'da düzenlenecek üçüncü ve son test günü için Uralkali marka logolarının olmadığı, düz beyaz bir renk düzeniyle kullanacak."

"Nikita Mazepin, planlandığı gibi sabah bölümünde piste çıkacak ve öğleden sonra Mick Schumacher sürüş yapacak."

"Şu anda takım partneri anlaşmalarıyla alakalı daha fazla açıklama yapılmayacak." denildi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, bugün için sahip olduğu tüm basın etkinliklerini iptal etmişti.

paylaşım
yorumlar
Vettel: "AMR22'yi farklı şekilde kullanmak gerekiyor"
Önceki haber

Vettel: "AMR22'yi farklı şekilde kullanmak gerekiyor"
Sonraki haber

Russell: "Mercedes şimdiye kadar Ferrari ve McLaren'dan geride görünüyor"

Russell: "Mercedes şimdiye kadar Ferrari ve McLaren'dan geride görünüyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Leclerc: "Sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor"

Barselona testi 2. gün: Leclerc ve Ferrari lider! Barselona Şubat Testi
Formula 1

Barselona testi 2. gün: Leclerc ve Ferrari lider!

2022 Barselona testi 2. gün: Ricciardo sabah bölümünün en hızlısı oldu, Perez yolda kaldı Barselona Şubat Testi
Formula 1

2022 Barselona testi 2. gün: Ricciardo sabah bölümünün en hızlısı oldu, Perez yolda kaldı

Son Haberler

Leclerc: "Sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor"

Russell: "Mercedes şimdiye kadar Ferrari ve McLaren'dan geride görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes şimdiye kadar Ferrari ve McLaren'dan geride görünüyor"

Haas, Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırıyor!
Formula 1 Formula 1

Haas, Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırıyor!

Vettel: "AMR22'yi farklı şekilde kullanmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "AMR22'yi farklı şekilde kullanmak gerekiyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.