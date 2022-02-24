Haas, Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırıyor!

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenleme kararının ardından, dünyanın gündemi tamamen değişmiş durumda ve bunun Formula 1 üzerinde de etkileri var.

Yaşananlardan ötürü Rusya GP'nin geleceği zaten büyük tehlikeye girmişti ve gün içerisinde Haas'ın isim sponsoru Uralkali'yle alakalı spekülasyonlar çıkmıştı.

Amerikalı Haas takımı, geçen yıldan bu yana Rus Uralkali firması tarafından destekleniyor ve bu firma, takımın isim sponsorluğunu yapıyor.

Aslında Uralkali'nin gelişi büyük oranda Niktia Mazepin'le bağlantılıydı. Rus sürücünün takıma gelişiyle, Uralkali takıma sponsor oldu ve bu kapsamda araç, Rus bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi renklerine boyandı.

Fakat takım, perşembe günü yaptığı açıklama ile, Barselona'daki testin son gününü Uralkali logoları olmadan tamamlayacağını duyurdu. Araç tamamen beyaz renkte olacak.

Açıklamada, "Haas F1 Takımı, VF-22'yi 25 Şubat Cuma günü Barselona'da düzenlenecek üçüncü ve son test günü için Uralkali marka logolarının olmadığı, düz beyaz bir renk düzeniyle kullanacak."

"Nikita Mazepin, planlandığı gibi sabah bölümünde piste çıkacak ve öğleden sonra Mick Schumacher sürüş yapacak."

"Şu anda takım partneri anlaşmalarıyla alakalı daha fazla açıklama yapılmayacak." denildi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, bugün için sahip olduğu tüm basın etkinliklerini iptal etmişti.