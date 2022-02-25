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Haas, Uralkali ile anlaşmasını önümüzdeki hafta yeniden değerlendirecek

Haas, Uralkali ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını gelecek hafta yeniden masaya yatıracak.

Haas, Uralkali ile anlaşmasını önümüzdeki hafta yeniden değerlendirecek
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Haas, perşembe günü, Barselona'daki testin son gününde Uralkali'nin ve Rusya bayrağını andıran renklerin araçta yer almayacağını duyurdu.

Bu durum, anlaşmanın ve sürücü Nikita Mazepin'in geleceğini yeni F1 sezonu öncesinde belirsizliğe soktu.

Takım patronu Gunther Steiner, kararın alınmasının ardından konuştu ve konuyla ilgili detayları gelecek hafta değerlendireceklerini söyledi.

Steiner, "Dün bu çıkartmaları kaldırdık. Gelecek hafta, hakkında konuşamayacağım bu kanuni meseleleri çözeceğiz."

"Şu anda, bugün bunu yapamayız. Bu kararı takımın ortaklarıyla beraber, dün aldık. Geri kalanıyla gelecek hafta uğraşacağım." dedi.

Rus birlikleri, aylarca süren gerilimin ardından perşembe sabahı Ukrayna'ya askeri saldırı başlattı.

Savaşın çıkması, Rusya Grand Prix'sini de şüpheye düşürdü ve perşembe akşamı F1 ve takım patronları bir araya geldi.

Cuma günü açıklama yayınlayan F1, bu yıl Rusya'da yarış düzenlemeyeceğini duyurdu.

UEFA, Mayıs ayı sonunda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini de St Petersburg'dan Paris'e taşımaya karar vermişti.

Steiner, Uralkali sponsorluğunu ve renkleri kaldırmak konusunda takım sahibi Gene Haas'ın desteğine sahip olduklarını ve bunun "doğru bir karar olduğunu" söyledi.

Steiner, "Yarışma tarafında bundan dolayı hiçbir aksaklık yok."

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Sadece ticari problemleri çözmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunu gelecek haftalarda halledeceğiz." dedi.

Motorsport.com tarafından, isim sponsorlarını kaybetmeleri durumunda finansal olarak neler yaşayabilecekleri sorulduğunda, "Finansal olarak iyiyiz."

"Takıma, nasıl çalıştığımıza, işlerin nasıl gittiğine ve bu sezonun planlarına bir etkisi yok."

"Finansal destek almanın birçok yolu var. Bu konuda bir problem yok." dedi.

Uralkali'nin eş ortağı Mazepin'in babası Dmitry ise oğlunu kariyeri boyunca destekledi.

Steiner, Mazepin'in takımdaki geleceğinin "çözülmesi gerektiğini" çünkü hükumet gibi daha büyük faktörlerin işin içine girdiğini söyledi.

Steiner, "Her şey bize bağlı değil."

"İşin içinde hükumetler var ve onlara karşı bir gücüm yok. Ukrayna'daki durumun nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor." dedi.

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