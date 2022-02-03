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Haas, Tricorp Workwear ile anlaştı

Haas Formula 1 takımı, Tricorp Workwear ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Haas, Tricorp Workwear ile anlaştı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Amerikalı ekip, geçen sezon gridin en yavaş aracına sahipti ve sezon boyunca tek bir puan dahi almayı başarmadı.

Fakat kaynaklarını 2022'ye aktardığı için yeni projeden epey umutlu görünen Haas, tekrar orta gruba dönmenin hesaplarını yapıyor.

Takım yeni sezonda Uralkali sponsorluğunda yarışmaya devam edecek ve ekibe bir dizi yeni partner katılacak.

Bunlar arasında Hollandalı giyim üreticisi Tricorp Workwear da var. İki taraf, çok yıllık bir sözleşme imzaladılar.

Hollandalı marka, yeni anlaşma kapsamında hem yarış pilotlarına hem de takım personeline ekip üniformaları ve ekipmanları tedarik edecek.

Ayrıca takımın Espor ekibi de yine Tricorp Workwear tarafından tedarik edilen takım üniformalarını kullanacak.

Haas patronu Gunther Steiner şöyle dedi: “Tricorp Workwear'ı resmi bir Haas partneri olarak tanıtmaktan mutluluk duyuyorum."

"Önümüzdeki sezon 23 Grand Prix ile Formula 1 tarihindeki en uzun sezon. Bu yüzden takımımızın mümkün olduğunca rahat hissetmesi ve dayanıklı giysiler içinde çalışması, pistte harika sonuçlar elde etmeye odaklanabilmemiz için önemli hale gelecek."

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