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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Haas, TransferMate ile anlaştı

Haas, Emilia Romagna GP öncesinde TransferMate Global Payments ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haas, TransferMate ile anlaştı
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Haas bu yıl çok fazla sponsora sahip değil ve Uralkali ile yollarını ayırmasının ardından neredeyse hiç sponsor olmadan yarışıyor.

Fakat takım, bugün İrlandalı TransferMate Global Payments şirketiyle yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma büyük çaplı olmasa da, Amerikalı ekibin uzun zaman sonra yaptığı ilk sponsorluk anlaşması olacak.

Bu şirket, takımın resmi partneri olacak ve marka logoları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher'in hem araçlarında hem de yarış tulumlarında görünecek.

Takım Patronu Günther Steiner, "TransferMate'le olan anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz ve onlarla hem 2022 hem de sonrasında aktif bir işbirliği içerisine girmek için sabırsızlanıyoruz. TransferMate, bir marka olarak en iyi ürünü sunmanın gururunu yaşıyor."

"Onların mentalitesini paylaşıyoruz çünkü şirketlerimiz yenilik, hassasiyet ve güvenin gerekli olduğu alanlarda faaliyet gösteriyor. Verimlilik, Formula 1'deki her şeyin anahtarıdır ve TransferMate ile çalışmak olanaklarımızı geliştiriyor." dedi.

 

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