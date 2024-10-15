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Formula 1 Amerika GP

Haas, Toyota’nın desteğiyle ilk F1 simülatörünü inşa edecek

Haas, Toyota iş birliği sayesinde ilk F1 simülatörünü kurarak Toyota’nın mühendislik uzmanlığından faydalanma fırsatı bulacak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Haas Formula 1 takımı, Toyota ile yaptığı yeni iş birliği sayesinde ilk kez kendi F1 simülatörünü inşa etmeye hazırlanıyor.

2016 yılında gride katıldığından bu yana, sınırlı kaynaklarla mücadele eden Amerikan takımı, Toyota'nın mühendislik uzmanlığı ve teknik bilgi birikiminden faydalanarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Haas, her ne kadar Ferrari ile olan ortaklığını sürdürüyor olsa da, Toyota’nın sağladığı altyapı ve teknik destek sayesinde daha güçlü bir temel oluşturmayı planlıyor.

Bu yeni ortaklık, Haas'ın özellikle simülatör eksikliği gibi kritik alanlarda büyük bir atılım yapmasına olanak tanıyacak.

Amerikan ekibi, şimdiye kadar Ferrari’nin Maranello’daki simülatörüne bağımlıydı ancak bu yeni anlaşma ile kendi simülatörünü kurarak bağımsız hale gelecek. Toyota’nın mühendislik yeteneklerine de erişim sağlayacak olan Haas, böylece hem teknik kapasitesini hem de kaynaklarını genişletecek.

Tüm bu gelişmeler hakkında konuşan Haas takım patronu Ayao Komatsu, bu iş birliğinin önemini şu sözlerle dile getirdi: "Açıkçası, bu iş birliği büyük bir fırsat ve takımımız için çok mantıklı bir adım oldu Bütçe limitinin altında kalabilmek için maliyet ve zaman açısından verimli olmanız gerekiyor. Mevcut modelimizle bu anlamda sınırlıyız ve bu da rekabetçi olmamızı zorlaştırıyor."

"Gene, Formula 1 takımı konusunda son derece kararlı. Bana her zaman daha iyi olmak için ne yapabileceğimizi, nasıl sürekli olarak ilk 5 veya 6'da yer alabileceğimizi ve podyum mücadelesi verebileceğimizi soruyor. Dolayısıyla, Gene’i bu konuda ikna etmek hiç de zor olmadı.”

Toyota iş birliği ile sadece teknik kaynaklar kazanmakla kalmayan Haas, aynı zamanda Formula 1'de daha üst sıraları hedeflediğini de kanıtlamış oldu.

Komatsu, bu ortaklığın sadece kaynak sağlamakla kalmayıp, takımın gelecekte daha istikrarlı ve başarılı bir yol izlemesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı: "Herkes Haas'ı Formula 1'in resmi olmayan ‘underdog’ takımı olarak görmeye alıştı ancak sınırlı kaynaklarla başarı elde etmek zor. Toyota ile yapılan bu anlaşma, takımımızın daha eşit bir rekabet ortamında yer almasına olanak sağlayacak."

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