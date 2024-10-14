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Formula 1 Amerika GP

Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu

Haas'ın, Toyota teknik ortaklığının hemen ardından, Amerikan Orion180 firmasıyla yeni bir anlaşma daha yaptığı duyuruldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Ayao Komatsu,Haas F1 Takımı Takım Müdürü

Ayao Komatsu,Haas F1 Takımı Takım Müdürü

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota, 2009 yılında çekildiği Formula 1'e geri dönüşünü, motor sporları bölümü Toyota Gazoo Racing aracılığıyla Haas ile çok yıllık bir teknik ortaklık anlaşması yaparak gerçekleştirdi.

2024 sezonu, 31 puanla Takımlar Sıralamasında 7. sırada yer alan Haas için başarılı bir yıl oldu ve Toyota ile yapılan anlaşmanın ardından Haas, Amerikan sigorta şirketi Orion180 ile güçlerini birleştirerek çok yıllık bir anlaşma daha imzaladı.

Toyota ile olduğu gibi bu çok yıllık ortaklık da bu hafta sonu Circuit of The Americas'ta Haas'ın ev sahibi olduğu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden itibaren geçerli olacak.

Orion180 markası Haas VF-24 araçlarında TGR markasına katılırken, Orion180 logoları pilot yarış kıyafetlerinde ve 2025 takım kitinde yer alacak.

Haas takım patronu Ayao Komatsu şunları söyledi: “ABD'nin en hızlı büyüyen ve yenilikçi sigorta şirketlerinden biri olan Orion180'i MoneyGram Haas F1 Takımı'nın en son uzun vadeli ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyorum.”

“Orion180, zirvede yarışırken farklı bir rota çizmenin değerini anlıyor. Biz de bu rekabeti en iyi şekilde nasıl yönettiğimizi çok iyi biliyoruz. Bize olan güvenlerini memnuniyetle karşılıyor ve ortaklığımız boyunca onlara büyük bir değer sunmayı dört gözle bekliyoruz."

Orion180'in kurucusu ve CEO'su Ken Gregg ise şunları ekledi: “MoneyGram Haas F1 Team ile ortak olmaktan daha fazla heyecan duymazdık. Takım, başarıya giden yolumuzla ve hassasiyet, çeviklik ve mükemmellik gibi temel değerlerimizle mükemmel bir şekilde örtüşüyor."

“Zorlu bir ev sahibi pazarında müşterilerin bugün ihtiyaç duyduklarını yakından yansıtan düşünceli, daha proaktif ve yenilikçi sigorta çözümlerimizle çok daha büyük ve daha iyi bilinen markalara karşı kazanıyoruz.”

Haas, 2025'te tamamen yeni bir sürücü kadrosuyla yarışacak. Nico Hülkenberg Sauber'e geçerken, Kevin Magnussen takımdan ayrılıyor. Bu durum, Alpine’den katılacak Esteban Ocon'un Oliver Bearman ile birlikte Haas’ta yeni bir döneme başlamasının yolunu açacak.

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