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Formula 1 Britanya GP

Haas, Toyota ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor!

Haas, Köln merkezli Toyota Gazoo Racing Europe GmbH'nin bazı tesislerini kullanma olasılığını ciddi şekilde görüşüyor.

Roberto Chinchero Ezel Tan
Haas VF-24 new sidepods inlet, British GP

Haas, Köln'deki Toyota TGR-E genel merkezindeki bazı tesisleri kullanmayı düşünüyor. Eskiden Formula 1 programının merkezi olan ve şimdi Japon üreticinin motor sporları faaliyetleri için kullanılan bu tesis , 2009'daki ayrılığa rağmen her zaman aktif kaldı.

Teknoloji merkezindeki rüzgar tüneli geçen yıla kadar McLaren tarafından kullanıldı ve Andretti de ilk gerçek ölçekli modelin aerodinamik testi için burayı kullanıyordu.

Haas'ın hamlesi, şu anda kullanılan Ferrari rüzgar tüneli yerine Toyota'nın rüzgar tüneli ve Almanya'daki diğer tesislerini kullanma olasılığını kapsıyor.

En azından şimdilik, Japon üreticinin Formula 1 programına katılımı ya da takımın olası satışı ile ilgili hiçbir gösterge yok.

Ayrıca Haas'a şasi ve çeşitli parça üretimi yapan Dallara arasındaki ortaklık da devam edecek.

Ayao Komatsu, Team Principal Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Team Principal Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images


Haas, Toyota ile anlaşmaya varırsa, Maranello'daki Ferrari tesisindeki çalışmaların miktarı azalacak. Yine de şimdilik simülatör ve diğer çeşitli olanakların da dahil olabileceği Toyota ortaklığın boyutu henüz doğrulanmadı.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi, Formula 1'in içinde bulunduğu iyi süreci uzaktan izliyor ve kısa bir süre önce sürücülerinden biri olan Ritomo Miyata'nın Formula 2 programına destek oldu.

Ancak şu anda Japon devinin Formula 1'e resmi olarak geri döneceğine dair herhangi bir işaret yok.

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