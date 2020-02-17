Haas, teste katılacağı pilotları açıkladı
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Haas, 2020 kış testleri öncesinde teste katılacağı sürücüleri ve test programını açıkladı.
Haas, 2020 Formula 1 aracını tanıtan ilk takım olmuştu ve Ferrari'den sonra 2020 test programını açıklayan ikinci ekip oldu.
Amerikalı ekip geçen yılın aksine testte gelişim ya da yedek pilota test sürüşü fırsatı vermedi.
Buna göre testin ilk gününde Kevin Magnussen piste çıkacak ve yeni aracı süren ilk isim olacak. Ertesi gün direksiyona Romain Grosjean geçecek.
Cuma günü ise sabah Grosjean, öğleden sonra ise Magnussen sürüş yapacak.
26-28 Şubat arasında yapılacak ikinci testte ise ilk gün Grosjean, ikinci gün ise Magnussen sürüş yapacak.
Ertesi gün sabah kısmında Magnussen, öğleden sonra ise Grosjean sürüş yapacak.
Haas VF-20
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Haas, teste katılacağı pilotları açıkladı
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