Haas, teknoloji şirketi NeverMile ile yeni bir ortaklığa imza attı

Formula 1, takımlara sunduğu çok yönlü iş ortaklıkları ve teknik gelişim fırsatlarıyla, dünyanın en karmaşık operasyonel ortamlarından biri olarak kabul ediliyor. TGR Haas F1 Takımı da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya'daki farklı merkezlerinde faaliyet göstererek motor sporlarının en üst serisinde mücadele ediyor.

NeverMile, kurulduğu günden bu yana lojistik, imalat, inşaat, perakende ve finansal hizmetler gibi sosyal altyapıyı destekleyen kritik sektörler için yazılımsal çözümler üretiyor; özellikle lojistik ve imalat sektörlerindeki şirketlere iş dönüşümü ve yazılım geliştirme konularında destek veriyor.

Bu ortaklık, her iki kurumun da uzmanlık ve deneyimlerini paylaşması için bir fırsat sunarken, değer yaratma konusunda yeni imkanları keşfetmelerini sağlayacak.

NeverMile logoları, Avusturya Grand Prix'sinden itibaren VF-26 aracında, garaj tasarımlarında ve dijital mecralarda yer alacak.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, ortaklıkla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bu hafta NeverMile'ın katılımıyla büyüyen ortaklık ağımızı daha da güçlendirmekten çok mutluyuz.”

Ayao Komatsu, Haas F1 Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Takım olarak kim olduğumuzla gerçekten örtüşen markalarla gerçek ortaklıklar kurmaya inanıyoruz. NeverMile ile sürekli mükemmelliğe ve değere odaklanan, bizimle aynı fikirde olan bir ortağa imza attık.”

“Operasyonel verimliliğimizi artırmak için onların uzmanlığından yararlanmaktan ve onları Formula 1 dünyamıza kabul etmekten heyecan duyuyorum."

NeverMile Kurucusu ve CEO'su Kota Fukasaku ise şu sözleri ekledi: "TGR Haas F1 Takımı ile bu ortaklığı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Formula 1 sadece motor sporlarının zirvesi değil, aynı zamanda dünya standartlarında titizlik gerektiren çok yönlü bir seri. NeverMile olarak kurulduğumuz günden bu yana, tedarik zincirinin yoğun olduğu lojistik ve imalat gibi sektörlerde operasyonel dönüşümü ve yazılım geliştirmeyi destekledik.”

“Bu ortaklık sayesinde dünyanın en gelişmiş operasyonel ortamlarından biriyle bağımızı derinleştirmeyi, birlikte yeni bilgiler ve değerler üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

“Japonya'da kurulmuş bir teknoloji şirketi olarak, küresel pazarlarda büyüme fırsatlarını aktif bir şekilde aramaya devam edeceğiz."

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