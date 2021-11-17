Haas, takımdan "toplu ayrılmalar" olduğunu yalanladı

Steiner, “Takımda her yıl küçük değişiklikler yaşanıyor, ki bu normal bir durum."

"Nikita'nın aracında çalışan bazı çalışanlar, gelecek sezon 23 Grand Prix'ye katılmaya hazır değiller. Mesela onun yarış mühendisi evlendi ve başka bir şey yapmak için ayrıldı."

"O, yarış dünyasında kalacak ama Formula 1'de olmayacak."

"Bazı insanlar, daha güçlü bir takımda olmak için ayrılıyorlar. Açıkçası sürekli olarak sonuncuysanız, sahip olduğunuz motivasyon, ön tarafta olduğunuz veya kazandığınız zamanki kadar yüksek olmuyor, ki bu da anlaşılabilir şey."

"Burada toplu ayrılıklardan bahsetmiyoruz. Bu normal bir rotasyon. Her yılın sonunda birileri takımdan ayrılır. Bazıları takım değiştirir, diğerleri başka bir şey yapmak için motor sporlarını bırakır."

"Fakat her zaman onların yerini almaya hazır insanlar vardır." dedi.