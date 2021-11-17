Haas, takımdan "toplu ayrılmalar" olduğunu yalanladı
Has takım patronu Gunther Steiner, takımda yaşanan personel ayrılığının "normal" olduğunu ve toplu ayrılıklar yaşanmadığını belirtti.
Haas, bu yılki araca neredeyse hiç yatırım yapmamasının ardından beklendiği üzere şampiyonayı son sırada götürüyor ve gridin açık ara en yavaş aracına sahip.
Bu sebeple çoğu zaman Haas ikilisi hem sıralama turlarını hem de yarışı son iki sırada tamamlıyor.
Brezilya GP sıralama turlarının ardından röportaj verirken ağlayan Nikita Mazepin, takım içerisinde bazı ayrılıklar yaşandığını belirtmişti.
Rus sürücü, özellikle yarış mühendisinin ayrılmasın dolayı çok üzgün olduğunu belirtmişti.
Yaşanan bu ayrılıklar, Haas'la ilgili soru işaretlerine yol açsa da, takım patronu Gunther Steiner, bu değişikliklerin toplu bir şey değil, kişisel olduğunu dile getirdi.
Steiner, “Takımda her yıl küçük değişiklikler yaşanıyor, ki bu normal bir durum."
"Nikita'nın aracında çalışan bazı çalışanlar, gelecek sezon 23 Grand Prix'ye katılmaya hazır değiller. Mesela onun yarış mühendisi evlendi ve başka bir şey yapmak için ayrıldı."
"O, yarış dünyasında kalacak ama Formula 1'de olmayacak."
"Bazı insanlar, daha güçlü bir takımda olmak için ayrılıyorlar. Açıkçası sürekli olarak sonuncuysanız, sahip olduğunuz motivasyon, ön tarafta olduğunuz veya kazandığınız zamanki kadar yüksek olmuyor, ki bu da anlaşılabilir şey."
"Burada toplu ayrılıklardan bahsetmiyoruz. Bu normal bir rotasyon. Her yılın sonunda birileri takımdan ayrılır. Bazıları takım değiştirir, diğerleri başka bir şey yapmak için motor sporlarını bırakır."
"Fakat her zaman onların yerini almaya hazır insanlar vardır." dedi.
Nikita Mazepin, Haas VF-21, in the pits
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images