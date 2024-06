Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!

Nico Hulkenberg'i Sauber'e kaptıran Haas, baskı altındaki Kevin Magnussen’in sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle tamamen yeni bir sürücü ikilisine sahip olabilir.

Danimarkalı pilot takım arkadaşının aldığı altı puanın üçüne de bariyer taktiği ile yardım etse de sekiz yarışta sadece bir puan alabildi ve şampiyonluk puanlarından daha fazla ceza puanı biriktirdi. Magnussen aldığı ceza puanlarıyla yarış yasağına sadece iki ceza puanı uzaklıkta.

Bu duruma bir de Monako Grand Prix'sindeki Sergio Perez ile karıştığı ve takım arkadaşı Hulkenberg’in de içine çekildiği kaza eklenince, yorumcular onun günlerinin sayılı olduğunu öne sürdü.

Haas’ın potansiyel adayları arasında üç kez Grand Prix kazanan Carlos Sainz başı çekerken -ancak Williams ile imza atmaya daha yakın görünüyor- Alpine ile 2021 Macaristan’da galibiyete ulaşan Ocon da yer alıyor.

Fransız pilot ve Alpine geçen hafta bu sezonun birlikte yarışacakları son sezon olacağını duyurdu ve bunun ardından Haas'ın 27 yaşındaki pilotla imza atmak için öne çıkan takımlardan olduğunu iddia eden raporlar çıktı.

Eski F1 sürücüsü ve Sky F1 yorumcusu Brundle da durumun böyle olacağına inanıyor.

Brundle yaptığı açıklamada, “Alpine, Kanada Grand Prix’si öncesinde Ocon’un sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Bu karar, Fransız pilotun Monako Grand Prix’sinde takım arkadaşı Pierre Gasly ile kaza yapmasının ardından karşılıklı olarak alındı.”

“Haas, Nico Hulkenberg'in Sauber'e katılmayı kabul etmesi ve Kevin Magnussen’in sözleşmesinin de sona ermesiyle gelecek sezon için en az bir yeni sürücü arıyor.”

“Takım, İngiliz genç pilot Oliver Bearman ile yoğun bir şekilde ilişkilendirildi ve Haas patronu Ayao Komatsu'nun Cuma günü Kanada’da takımda deneyim ve gençliği harmanlamayı istediğini kabul etmesi, Ferrari akademi sürücüsünün gridde yer alacağı spekülasyonlarına daha fazla inandırıcılık kazandırdı.”

“Komatsu ayrıca Ocon ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı ve Amerikan takım için tamamen yeni bir 2025 sürücü kadrosunu çok gerçekçi bir olasılık haline getirdi.” dedi.

Gelecek sezon için henüz resmi olarak herhangi bir sürücüyü doğrulamayan sadece üç takımdan biri olan -diğer ikisi Alpine ve RB- Haas’ın takım patronu Komatsu, Kanada’da Cuma günü düzenlenen basın toplantısında deneyim ve gençliği harmanlamak istediğini açıkladı.

Ferrari akademi pilotu Oliver Bearman ile sözleşme imzalamayı öngören Haas, Britanyalı sürücünün yanında deneyimli bir sürücü olarak Ocon’u istiyor ve birkaç hafta içinde bu konuda bir açıklama bekleniyor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, prepares for the session in the garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images