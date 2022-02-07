Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"

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2022 Formula 1 sezonu, bütçe sınırı altındaki ikinci yıl olacak ve bu yıl bütçeler, geçen yıla göre 5 milyon dolar azaldı. Yani takımlar, yıl boyunca en fazla 140 milyon dolar harcayabilecek.

2022'de tamamen farklı teknik düzenlemeler olacağı için, yeni araçlar bütçe sınırı altında tasarlandı ve takımlar kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya başladılar.

Bu bütçe sınırı en çok Mercedes, Ferrari ve Red Bull'u etkiledi. Çünkü bu takımlardan her biri 450 ila 500 milyon dolar bütçe harcıyordu.

Şimdi bütçeler eşitlense de büyük takımların özellikle teknik kısımda avantajı olmaya devam ediyor.

Haas patronu Steiner, bu açıdan 2022'de F1'in tamamen değişmeyeceğini ve takımlar arasındaki rekabet farklarının kademeli olarak azalacağını söyledi.

The-Race ile yaptığı röportajda Steiner, "Büyük takımların, çok fazla paraya sahip oldukları günlerden gelen önemli bir avantajı var ve bunu tek bir yılda telafi edemezsiniz."

"Her zaman bunun kısa vadeli bir çözüm olmadığını söyledim. Bu, orta vadeli bir çözüm ve bence öyle de olacak."

"Herkes kazanamaz çünkü tek bir kazanan var ama herkes birbirine daha yakın hale gelmeli ve mücadele daha sıkı olmalı."

"Umarım her yıl iyi sonuçlar alan takımlarla, kötü sonuçlar alan takımların değişmesini sağlar."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, on the pit wall Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Şahsen böyle olacağını düşünüyorum. Fakat biraz sabırlı olmamız lazım çünkü bu, hemen olmayacak bir şey çünkü büyük takımların hâlâ önemli avantajları var."

"Benim odaklanmaya çalıştığım şey, daha önce üç kat daha büyük bir bütçeye sahip olmaları, ki bu da 200-300 milyon dolarlık bir avantaja denk geliyor. Şimdi büyük takımların belli bir avantaj olsa dahi en fazla 10 ila 20 milyon dolar olabilir."

"Artık daha yakınız, bu yüzden bazı değişiklikler olmalı çünkü bir noktada küçük takımlardan daha fazlasını yapamayacaklar." dedi.

Geçen yıl çoğu takım sezon için gelişimini kısıtladı çünkü 2022 için büyük kural değişikliklerine odaklanmak istediler.

Steiner, bu durumun 2022'de devam edeceğini söyledi.

Steiner, "Takımlar, araç güncellemesi planlarken bütçe kısıtlamalarını dikkate almak zorunda kalıyorlar. Artık neredeyse her yarış için yeni parçaların hazırlandığı geçmişteki gibi büyük çaplı programlar olmayacak."

"Mümkün olan en az maliyetle büyük adımlar atmalısınız ve bunun için de gelişim planınızı uygulama konusunda akıllı davranmanız gerekiyor. Çok az performans getirecek bir şey için çok fazla para harcayamazsınız çünkü bütçe sınırına aykırı olur."

"Bu durum herkes için aynı. İnsanlar güncellemeler getirecek ama bunu yaparken eskisinden çok daha fazla düşünecekler." dedi.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team