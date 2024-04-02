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Formula 1 Japonya GP

Haas, Suzuka'nın yüksek hızlı yapısı yüzünden Japonya'da zor bir hafta sonu bekliyor

Haas takım patronu Ayao Komatsu'ya göre Japonya GP kendileri için pek de kolay geçmeyecek.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Haas, son iki yaırşın ikisinde de puan almayı başardı ve sezonun sürpriz takımlarından birisi olmaya devam ediyor.

Fakat Suzuka, yüksek hızlı yapısıyla VF-24 için pek de uygun bir pist değil.

Bu hafta sonu yapılacak Japonya GP öncesi konuşan Komatsu şöyle dedi: "Sezonun ilk üç yarışında üç farklı piste gittik. Bu üç yarışın ikisinde puan almayı başardığımız için çok mutluyum."

"Yarış tempomuz şu anda sıralama turlarından daha iyi, özellikle de Melbourne'de bu kesinlikle güçlü noktamızdı."

"Aynı zamanda Avustralya'daki sıralama turlarında VF-24'ün zayıflıklarını gördük ve ne yazık ki Suzuka'da da durum aynı olacak."

"Bu, yüksek hızlı virajlardan oluşan ilk sektörüyle pistin karakteristiğinden kaynaklanıyor."

"Bahreyn, Cidde ve Melbourne'de aracımızın yüksek hızlı bölümlerle en iyi şekilde başa çıkamadığını gördük, bu nedenle Suzuka'da ciddi zorluklar yaşamayı bekliyoruz."

"Özellikle de bu pistte geçiş yapmak zor olacağı için sıralama turlarından önce bu hız farkını nasıl azaltacağımızı ve gerekli denge ya da çekiş seviyesini nasıl elde edeceğimizi görmek önemli olacak."

"Tüm bu zorluklarla başa çıkmak zor olsa da birkaç fikrimiz var, bu nedenle Cuma günkü antrenmanda deneyler yapacağız ve gelişmeye çalışacağız."

"Yarış temposunun tıpkı Melbourne'de olduğu gibi sıralama turlarından daha iyi olacağını öngörüyorum."

"Yarış stratejisini belirlerken bunu göz önünde bulundurmamız gerekecek."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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