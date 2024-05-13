Haas, "Surviving to Drive" ihlali nedeniyle Steiner'a dava açıyor

Steiner'ın Haas'ı Kuzey Carolina'da kendisine borçlu olduğunu söylediği komisyonların ödenmemesi nedeniyle mahkemeye verdiğinin ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra, Haas'ın Kaliforniya'da kendi yasal işlemlerini başlattığı öğrenildi.

Kaliforniya Merkez Bölgesi, Batı Bölümü'nde açılan davada Haas, Steiner ve yayıncısı Ten Speed Press'in ticari marka kurallarını ihlal ettiğine inandığı görüntüleri yayınlayarak hukuka aykırı davrandığını savunuyor.

Haas'ın belgesinde şu iddialar yer alıyor: "2023 yılında Steiner, Haas Automation'dan izin veya onay almaksızın, Steiner'ın kişisel mali kazancı ve yasadışı karı için Haas Automation Ticari Markalarını ve Haas Automation Ticari Kıyafetini yasadışı bir şekilde kullanan ve sergileyen ve kullanmaya ve sergilemeye devam eden "Surviving to Drive" ("Suçlanan Ürün") başlıklı bir yayın yazdı, pazarladı, tanıttı, sattı, dağıttı ve bundan kâr elde etti.

"Haas Automation, Steiner'ın Haas Automation Ticari Markalarını veya Haas Automation Ticari Kıyafetini Suçlanan Ürün üzerinde kullanmasına asla izin vermemiştir."

Şirket, Steiner'ı endişelerinden haberdar ettiğini ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını ve bunun da yasal işlem başlatmasına neden olduğunu söyledi.

"Haas Automation Steiner'a dava öncesi bildirimde bulundu ancak Steiner bugüne kadar ihlal edici eylemlerini durdurmak veya hafifletmek için hiçbir adım atmadı ve bu da mevcut davayı gerekli kıldı."

"Steiner, Haas Automation'ın münhasır fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek Suçlanan Ürünü basılı ve dijital dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ortamlarda satmakta ve tanıtmaktadır."

"İnternette bulunan bilgiler, Ocak 2024 itibariyle Suçlanan Ürünün en az 150.000 adetlik satışı aştığını ve en az 4.500.000 $ gelir elde ettiğini göstermektedir."

Haas davalılardan tazminat talep ediyor ve mahkemeden konuyla ilgili jürili bir yargılama talep etti.

Mahkeme belgeleri, Haas'ın CNC takım tezgahları işi ve motor sporları faaliyetleri için federal olarak ilgili birkaç ticari markaya sahip olduğunu savunuyor ve kitapta - ön kapak da dahil olmak üzere - yasadışı olduğunu iddia ettiği fotoğrafları ortaya koyuyor.

Steiner ve Haas, sözleşmesinin uzatılmaması üzerine geçen yılın sonunda yollarını ayırdı.

Steiner 2016'daki kuruluşundan bu yana Banbury merkezli ekipte yer alıyordu ve Netflix'te yayınlanan Drive to Survive dizisindeki rolüyle F1 çevrelerinde kült bir figür haline gelmişti.

Kaliforniya mahkemesindeki dava devam ederse, muhtemelen değerlendirilmesi gereken kilit konu Steiner ve Ten Press'in görüntüleri kullanmasının adil kullanım olarak kabul edilip edilemeyeceğidir.

Adil kullanım, bireylerin ve yayıncıların başkalarının ticari markalarını yorum, eleştiri, habercilik ve komedi dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla izinsiz olarak kullanmalarına izin vermektedir.