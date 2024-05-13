Haas, "Surviving to Drive" ihlali nedeniyle Steiner'a dava açıyor
Formula 1 takımının ana sponsoru Haas Automation, eski takım patronu Guenther Steiner'e "Surviving to Drive" adlı otobiyografisinde ticari marka ihlali yaptığı iddiasıyla dava açıyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Steiner'ın Haas'ı Kuzey Carolina'da kendisine borçlu olduğunu söylediği komisyonların ödenmemesi nedeniyle mahkemeye verdiğinin ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra, Haas'ın Kaliforniya'da kendi yasal işlemlerini başlattığı öğrenildi.
Kaliforniya Merkez Bölgesi, Batı Bölümü'nde açılan davada Haas, Steiner ve yayıncısı Ten Speed Press'in ticari marka kurallarını ihlal ettiğine inandığı görüntüleri yayınlayarak hukuka aykırı davrandığını savunuyor.
Haas'ın belgesinde şu iddialar yer alıyor: "2023 yılında Steiner, Haas Automation'dan izin veya onay almaksızın, Steiner'ın kişisel mali kazancı ve yasadışı karı için Haas Automation Ticari Markalarını ve Haas Automation Ticari Kıyafetini yasadışı bir şekilde kullanan ve sergileyen ve kullanmaya ve sergilemeye devam eden "Surviving to Drive" ("Suçlanan Ürün") başlıklı bir yayın yazdı, pazarladı, tanıttı, sattı, dağıttı ve bundan kâr elde etti.
"Haas Automation, Steiner'ın Haas Automation Ticari Markalarını veya Haas Automation Ticari Kıyafetini Suçlanan Ürün üzerinde kullanmasına asla izin vermemiştir."
Şirket, Steiner'ı endişelerinden haberdar ettiğini ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını ve bunun da yasal işlem başlatmasına neden olduğunu söyledi.
"Haas Automation Steiner'a dava öncesi bildirimde bulundu ancak Steiner bugüne kadar ihlal edici eylemlerini durdurmak veya hafifletmek için hiçbir adım atmadı ve bu da mevcut davayı gerekli kıldı."
"Steiner, Haas Automation'ın münhasır fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek Suçlanan Ürünü basılı ve dijital dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ortamlarda satmakta ve tanıtmaktadır."
"İnternette bulunan bilgiler, Ocak 2024 itibariyle Suçlanan Ürünün en az 150.000 adetlik satışı aştığını ve en az 4.500.000 $ gelir elde ettiğini göstermektedir."
Haas davalılardan tazminat talep ediyor ve mahkemeden konuyla ilgili jürili bir yargılama talep etti.
Mahkeme belgeleri, Haas'ın CNC takım tezgahları işi ve motor sporları faaliyetleri için federal olarak ilgili birkaç ticari markaya sahip olduğunu savunuyor ve kitapta - ön kapak da dahil olmak üzere - yasadışı olduğunu iddia ettiği fotoğrafları ortaya koyuyor.
Steiner ve Haas, sözleşmesinin uzatılmaması üzerine geçen yılın sonunda yollarını ayırdı.
Steiner 2016'daki kuruluşundan bu yana Banbury merkezli ekipte yer alıyordu ve Netflix'te yayınlanan Drive to Survive dizisindeki rolüyle F1 çevrelerinde kült bir figür haline gelmişti.
Kaliforniya mahkemesindeki dava devam ederse, muhtemelen değerlendirilmesi gereken kilit konu Steiner ve Ten Press'in görüntüleri kullanmasının adil kullanım olarak kabul edilip edilemeyeceğidir.
Adil kullanım, bireylerin ve yayıncıların başkalarının ticari markalarını yorum, eleştiri, habercilik ve komedi dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla izinsiz olarak kullanmalarına izin vermektedir.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"
Günther Steiner, Haas'ı mahkemeye verdi
Komatsu: "Lastik sorunlarımızı tamamen çözdüğümüzü söyleyemem"
Son Haberler
İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar