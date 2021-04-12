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Önceki / Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Betim Aker

Haas'la ilk F1 yarışına katılan Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu olduklarını söylediler.

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Bu sezon iki çaylakla yarışan Haas, Bahreyn sıralama turlarında 19 ve 20. yerleri almışlardı. Yarışa 20. sıradan başlayan Nikita Mazepin, yarışın ilk turunda üçüncü virajda bir spin atmasının ardından yarışa veda etmek zorunda kalmıştı.

Sıralama turları sonrasında bir tek takım arkadaşını geçip 19. sırada yer alan Schumacher ise, 16 kişinin finiş gördüğü yarışı 16. sırada bitirmişti.

Basın toplantısında konuşan Schumacher, takımın hız açısından olmak istediği yakın olduğunu belirtti.

‘’Genel olarak hayal kırıklığına uğradığımızı söylememeliyiz. Bence iyi hallettik, temiz bir tur çıkardık. İstediğimiz şey zaten buydu. Hız açısından, olmak istediğimiz yere yakınız. Açıkçası biraz daha gerideyiz ancak cumartesi günkü turumdan %95 mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hâlâ geliştirebileceğim çok şey var ve kesinlikle bunların üzerinde çalışacağım.’’

Sezon boyunca diğer takımlarla mücadele edip edemeyecekleri sorusuna Alman pilot, bu konuya olumlu baktığını ve belki sıralamalarda ikinci bölüme bile geçebileceklerini ekledi.

‘’Bu konuya olumlu bakıyorum. Aracımız üzerinde çalışacağız. Ben de kendi üzerimde çalışacağım. Takımın motivasyonunu görüyorum ve neden mücadele içinde olmamamızı gerektirecek bir sebep görmüyorum, bu konu hakkında iyimserim. Sezon boyunca belki de sıralamada ikinci bölüme bile çıkabiliriz.’’

Bu yorumları hakkında takım arkadaşına katılıp katılmadığı sorulan Mazepin ise şunları söyledi: ‘’Bence söyledikleri tamamen doğru. Sıralamalardaki turum çok kötüydü çünkü frenlerden kaynaklanan bir sorun yaşadım ve tek bir deneme yapabildim, bu sinir bozucuydu. Ancak büyük resme bakmak çok önemli. Bunun ilk sıralama turu olduğunu biliyoruz, bu yıl zorlu geçebilir.’’

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Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team

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