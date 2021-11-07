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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Haas: "Sürücülerimiz stratejist olmak yerine dinlemeli"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Haas Formula 1 patronu Gunther Steiner, Nikita Mazepin ve Mick Schumacher arasındaki son olaydan sonra sürücülerinin stratejist olmaya çalışmak yerine, takımı dinlemesi gerektiğini söyledi.

Haas: "Sürücülerimiz stratejist olmak yerine dinlemeli"

Mazepin, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarının ilk bölümünde lastiklerini ısıtabilmek için takım arkadaşının önüne geçmek istedi ancak talebi reddedildi.

Yapamayacağı söylendiği zaman Mazepin, bunun bir şaka olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Haas baş yarış mühendisi Ayao Komatsu araya getirdi ve takımın şaka yapamadığını, yerlerini değiştiremeyeceklerini ve eğer bir boşluk yaratmak istiyorsa, yavaşlaması gerektiğini söyledi.

Mazepin, Schumacher'in önüne geçme isteğinin reddedilmesini haksızlık olarak görüyordu çünkü takım arkadaşının Hollanda Grand Prix'sinde lastiklerini hazırlamak adına bunu yapmasına izin verilmişti.

Mazepin, "Hollanda'daki bir önceki olayda pozisyon değiştirebiliyorduk. O zaman ona yeşil ışık yakılmıştı fakat bana izin verilmedi." dedi.

Fakat Steiner, Zandvoort'ta olanlarla karşılaştırma yapmanın adil olduğunu düşünmüyor.

Bu olaydan dersler çıkardıklarını söyleyen Steiner, bu tarz konularda söz sahibinin pit duvarı olduğunu, çünkü trafikle ilgili genel resmi onların gördüğünü belirtti.

Steiner, "Zandvoort'tan sonra bunu konuştuk ve durumun netleştiğini düşünüyorum. Ne olacağına bizim (pit duvarının) bakacağımızı söyledik çünkü onların gördüklerinden çok daha fazlasını görüyoruz."

"Onun geçmesine izin vermenin pek bir anlamı olmadığını gördük, çünkü Nikita Mick'i geçse bile Williams'ın arkasında sıkışıp kalacaktı. Yani orada kazanılacak hiçbir şey yoktu. Ayrıca lastik sıcaklığı da iyiydi."

"Bu yüzden geçmesine izin vermedik aksi takdirde risk almış olacaktık çünkü start düzlüğüne gelecektik ve iki aracımız düzlükte birbirleriyle yarışacak ve her ikisi de ilk virajda kaybedecekti."

"Sonunda Nikita için daha iyi gitti, çünkü Mick son virajda trafiğe girdi ve turu yapamadı fakat o bunu bilmiyor." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Steiner, Haas'ın kararlarını her zaman takımın çıkarlarını düşünerek aldığını ve bir sürücüyü diğerine tercih etmediğini belirtti.

"Sadece en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Onlara hep 'sizden çok daha fazlasını görüyoruz. çocuklar. Bu yüzden şimdi yarış stratejisti ya da başka bir şey olmaya çalışmayın. Sadece dinleyin' diyorum."

"Açıkçası onun [Mazepin'in] tepkisi, sanırım, anın sıcağında olan bir şey, daha fazlasını bilmek istiyordu."

Mazepin, sıralama turlarında sonra olayla ilgili takımla konuştu ve bu olaydan ötürü ilişkilerinin etkilemediğini söyledi. Schumacher de konu hakkında  pek endişeli değildi.

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