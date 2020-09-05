Haas: "Sürücü kadromuz tek yıllık değil, iki yıllık olmalı
Haas Formula 1 şefi Gunther Steiner, gelecek yılki pilot seçeneklerine bakarken, hem 2021 yılını hem de 2022 yılını düşüneceklerini belirtti.
Haas, Concorde Anlaşması'nı imzalayıncaya kadar sürücü konusunda herhangi bir adım atmayacağını açıklamıştı ve geçen ay itibariyle takımın 2024 yılına kadar F1'de kalacağı resmen doğrulandı.
Takım patronu Steiner geçen ay Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in takımdaki geleceklerini düşünürken acele etmeyeceklerini belirtmişti.
Cuma günü Monza'da konuşan Steiner, Haas'ın 2021 kadrosuna ilişkin görüşmelerin henüz başlamadığını ve yakın gelecekte takım sahibi Gene Haas ile konuşacağını söyledi.
Ancak Steiner, alacakları kararın 2021 ve 2022'yi kapsayacağının altını çiziyor.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 in the press conference
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Romain Grosjean, Haas F1
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas F1
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Gene Haas, CEO, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Steiner Sky Sports F1'de "Önümüzdeki yıl için her şey masada ve bunu önümüzdeki haftalarda ve aylarda Gene ile tartışacağım."
"O noktada bizim için en uygun olan şeyi göreceğiz."
"Ama bence izlenmesi gereken yön belli. 2021'de araçta olan kişi 2022'de de araçta olmalı."
“Çünkü yeni bir araç geliyor ve eğer sürücünüzü tanıyorsanız, en azından bir şeyi çözebilirsiniz. Bu kişiler kim olursa olsun -buna şu anda yarışan çocuklar da dahil- en azından önümüzdeki iki yıl takımda kalmalılar."
“2022'den önce yeni bir araç ve yeni bir sürücüye sahip olmak zor olabilir. Söyleyebileceğim tek şey bu. Gerisi tamamen açık. Henüz 2021 ve 2022'de aracı kimin kullanacağı hakkında bir fikriniz yok." dedi.
Romain Grosjean 2016, Kevin Magnussen ise 2017'den beri Haas'la yarışıyor.
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|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül