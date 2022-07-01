Haas: "Strateji güvensizliği, takıma en az dayanıklılık sorunları kadar zarar veriyor"

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Amerikalı takım, 2022 sezonu boyunca nispeten tutarlı bir tempo sergilese de, dayanıklılık, olaylar ve zayıf stratejinin bir kombinasyonuyla daha fazla puan kazanma fırsatını tepmiş oldu.

Hal böyle olunca da geride kalan dokuz yarışın ardından takımlar şampiyonasında 15 puanla dokuzuncu sırada yer alıyorlar.

Steiner takımın performansını olumsuz etkileyen kombinasyonların üstesinden gelebileceklerini, sadece kendilerine biraz daha fazla güven duymaları gerektiğini düşünüyor.

Takımın daha atik davranabileceği şeylere değinen Steiner, Kanada GP'de güvenlik aracı çıktığında Kevin Magnussen'in pite girmemesini örnek gösteriyor.

Steiner, işlerin gidişatı hakkında şunları söyledi: “Her zaman daha iyisini yapmamız gerekiyor."

“Stratejiyi daha iyi yapmalıyız. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu strateji yapamamak ya da ne yapacağımızı bilmemekle ilgili bir durum değil, sadece bazen karar vermekte tereddüt ediyoruz. Bu konuda biraz güvensiziz ve ne kadar çok hata yaparsanız o kadar güven kaybedersiniz."

“Bir noktada her şey geri gelmeye başlıyor. Sadece birkaç iyi sonuca ve birkaç doğru karara ihtiyacımız var. Sonra her şey normale dönecek. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor.”

Steiner, sürücülerin kendi tarafında yaptığı hatalar ve yaşanan dayanıklılık sorunları göz önüne alındığında, geride kalmalarının tek sebebinin strateji olmadığını da ekliyor.

Steiner şunları ekledi: "Ferrari dayanıklılık konusu üzerinde çalışıyor. Yani başımıza gelenlerden memnun değiller. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bizimle aynı motora, aynı MGU-K ünitesine sahipler ve yaşananlar hepimizin başına gelebilir."

"Sürücümüz de (Magnussen) Hamilton etrafta olduğunda ona yaklaşmaması gerektiğini çünkü her zaman bir şeyleri götürebileceğini biliyor."

"Bir şeyler her zaman bizim aleyhimizde gelişiyor. Herkes görüyordur, şimdiye kadar en az 10-15 puan daha almamız lazımdı ama alamadık."

"Yapabileceğiniz tek şey moralinizi yüksek tutmak ve iyimser kalmak. Çünkü Kanada sıralama turlarında beşinci ve altıncı olarak iyi bir gün geçirdik."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Stratejik kararlara tekrar değinen Steiner, takımın baskı altında olmadığını, sadece rekabetçi olmadan geçirdikleri birkaç yılın ardından bu alandaki güvenlerini kaybettiklerini söyledi.

"Geride geçen iki yıldan sonra herkesin yaşadığı bir güven problemi var. Yanlış bir şey yapmak istemiyorlar. Bu da bazen doğru olanı yapmanızı engelliyor.".

"Garip gelebilir fakat bu kararları almanız gerektiğinde olan şey budur. Kararları saniyeler içinde almanız gerekiyor."

"Bazen donup kalırsın ve biraz paslanmış olduğun için ya da yanlış karar vermek istemediğin için karar vermezsin."

"Fakat o noktada bir karar vermemenin doğru olduğunu düşünüyorsun ve öyle olmuyor."