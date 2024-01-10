Haas Steiner ile yollarını ayırdı, Komatsu takım patronu oldu!

Bu şok gelişme, takımın 2023 sezonunu son sırada tamamlayarak kötü bir sezon geçirmesinin ardından Çarşamba günü duyuruldu.

Normal şartlarda Steiner'ın sözleşmesinin yıl sonunda yenilenmesi bekleniyordu ancak takım sahibi Gene Haas sözleşmeyi uzatmamayı tercih etti.

Steiner'in ayrılığından çok kısa süre önce, teknik direktör Simone Resta'nın da takımdan ayrıldığı duyurulmuştu.

Ferrari teknolojisini kullanan bir F1 takımı planını hayata geçiren ve daha sonra bunu başlatmak için makine üreticisi Haas'tan finansman sağlayan Steiner, geçen yılki kötü performansın bedelini ödemiş gibi görünüyor.

Steiner ve Haas arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı bir sır değildi. 2023'ün son iki yarışında görülen eski ve yeni aero paketlerinin bölünmesi, farklı görüşlerin açık bir işareti olarak, kampta alınacak teknik yön konusunda fikir ayrılıkları olduğunun işaretiydi.

Steiner, güncellenmiş fabrika altyapısına büyük harcamalar yapan rakiplerine ayak uydurmak için daha fazla yatırım isterken, Haas; takımının halihazırda sahip olduğu kaynakları daha verimli kullanmaya odaklanmasını istiyordu.

Takımlar şampiyonasında 10. sıraya gerilemek, takımın F1 ödül fonundaki payına büyük bir darbe anlamına, dolayısıyla Haas'ın 2024 bütçesine beklediğinden daha büyük bir katkıda bulunmayı taahhüt etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu da tesislere yatırım yapmak için daha az marj bırakıyor.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı

Bunun tam aksine Williams, Sauber ve AlphaTauri gibi takımlar FIA'nın izin verdiği ekstra yatırım ödeneğinden faydalanarak 2026 yönetmelik değişiklikleri öncesinde ekstra harcama yapmayı taahhüt ettiler.

Takım, Komatsu'nun takımın stratejisinden ve pist performansından sorumlu olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Komatsu'nun "çalışanların güçlendirilmesi ve yapısal süreç ve verimlilik yoluyla takımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışacağı" bildirildi.

Komatsu, organizasyonel ve ticari açıdan, yarış dışı konulara odaklanacak ve muhtemelen Birleşik Krallık Banbury'deki tesiste görev yapacak olan ve henüz adı açıklanmayan yeni bir yönetici tarafından desteklenecek.

Şirket sahibi Haas, odak noktasının takımın performansını artırmak olduğunu açıkça belirtti.

Haas, "Guenther Steiner'e son on yıldaki tüm sıkı çalışmaları için teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum ve kendisine gelecek için iyi dileklerimi iletiyorum."

"Organizasyon olarak ilerlerken pist performansımızı geliştirmemiz gerektiği açıktı. Ayao Komatsu'yu takım patronu olarak atamakla yönetimimizin merkezine temelde mühendisliği koyduk."

Fotoğraf: Motorsport Images Haas F1 Takımı Baş Mühendisi Ayao Komatsu, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

"Bazı başarılar elde ettik, ancak bir kuruluş olarak daha geniş hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak sonuçlar elde etme konusunda tutarlı olmamız gerekiyor. Elimizdeki kaynaklarla verimli olmamız gerekiyor, ancak tasarım ve mühendislik kabiliyetimizi geliştirmek ekip olarak başarımızın anahtarıdır."

"Ayao ile birlikte çalışmayı ve potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmamızı sağlamayı dört gözle bekliyorum - bu benim F1'de düzgün bir şekilde rekabet etme arzumu gerçekten yansıtıyor." dedi.

Banbury ekibine 2016'daki ilk sezonunda Renault'dan baş yarış mühendisi olarak katılan Komatsu, sporun Avrupa merkezli bir ekipteki ilk Japon takım patronu oldu.

Komatsu, "MoneyGram Haas F1 Team'de takım patronu olma fırsatına sahip olduğum için doğal olarak çok heyecanlıyım."

"2016'daki ilk pist çıkışından bu yana takımla birlikte olduğum için, takımın F1'deki başarısına tutkuyla bağlıyım. Programımızı ve çeşitli rekabetçi operasyonları kendi içimizde yöneterek pist performansını artıracak bir yapı oluşturmayı dört gözle bekliyorum."

"Biz performansa dayalı bir işletmeyiz. Açıkçası son zamanlarda yeterince rekabetçi olamadık ve bu da hepimiz için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu."

"Gene ve çeşitli ortaklarımızdan inanılmaz destek alıyoruz ve pistte geliştirilmiş bir ürünle onların coşkusunu yansıtmak istiyoruz. Kannapolis, Banbury ve Maranello'da harika bir ekibimiz var ve birlikte önemli sonuçlar elde edebileceğimizi biliyorum." dedi.

Fotoğraf: Erik Junius Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, Guenther Steiner, Haas F1 Takımı müdürü

Steiner son yıllarda Drive to Survive'da yer alarak takımın profilinin yükselmesinde büyük rol oynadı ve bu sayede F1 padoğunun çok ötesinde tanındı.

Geçen yıl Motorsport.com'a konuşan Moneygram CEO'su Alex Holmes, Steiner'ın takımın cazibesinin önemli bir parçası olduğunu açıkça belirtmişti.

"İlk tanıştığımızda ve yemeğe çıktığımızda Gunther'in bu etkisini görmüştük."

"İnsanlar yemeğin ortasında masaya gelip fotoğraf çektirmek istiyorlardı ve onu gördükleri için başları dönüyordu. Çok komik, çok samimi biri. 'Neler olduğunu anlamıyorum!' diyordu."

"Sahip olduğu yıldız etkisini ve bunun nasıl ortaya çıktığını görmek, onun kim olduğunu gösteriyor. Ve bence bu içtenlik gerçekten ortaya çıkıyor. Bizim için de markamızı onunkine bağlayabilmek çok özel bir şey."