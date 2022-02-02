Haas, sprint yarışlarından ötürü bütçe sınırının artmasına karşı

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Formula 1 sprint yarışları üzerinde yoğun şekilde çalışıyor ve bu konuda bir çözüm yolu arıyor. Normalde altı hafta sonunda sprint yarışının düzenlenmesi isteniyor ancak bunun karşılığında bütçe sınırında belli miktarda artış olması gerekiyor.

Büyük takımlar, giderleri sebep göstererek bütçe sınırındaki bu artışın normalden çok daha fazla olmasını istiyor. Ancak diğer ekipler buna karşı çıkıyor.

Haas patronu Gunther Steiner, bütçeleri artırmaktansa sprint yarışlarından tamamen vazgeçmenin daha iyi olduğuna inanıyor.

RACER'a konuşan Steiner şöyle dedi: "Stefano Doemnicali ile Suudi Arabistan'da yaptığımız son toplantıdan bu yana sprint yarışları hakkında hiçbir şey duymadım."

"Yaptığımız sprint yarışlar hakkında düşüncelerimizi belirtmemiz istendi fakat o günden beri sessizlik var. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki haftalarda Formula 1 Komisyonu'nun bir toplantısı olacak ve haberleri orada alacağımızı düşünüyorum."

"Sonuçta sprint yarışının ticari ve sportif açıdan bir mantığı olmalı. Bir teklif olacağından eminim. FOM bazı isimlerin bütçelere karşı olduğunu söylüyorsa, o zaman karşı yönde karar verirler."

"Gerçekten bilmiyorum çünkü sprint yarışlarının olmasından hoşlanmıyor değilim. Ancak gerçekleşmelerse de bunun gerçekleşmesi için çaba gösterecek kadar olumlu yanları olduğunu düşünmüyorum."

“Gerçekten ne kadar artısı olduğunu bilmiyorum, bu yüzden bunu görmesi için konuyu Stefano Domenicali'ye bırakacağım, çünkü eğer ticari olarak mantıklı geliyorsa ve taraftarlar bunu yeterince seviyorsa, bunu yapmaya çalışacaktır."

"Organizatör onlar, biz her zaman onlarla birlikte çalışıyoruz ve daha iyi bir şey yapabilmek için onlarla birlikte hareket ediyoruz. Ancak büyük takımlar avantaj kazansın diye bütçe sınırını arttırılması için yolumdan ayrılmayacağım. Neden bütçe sınırı öncesi dönemimize geri dönmemize neden olacak bir boşluk açalım ki?"

Büyük takımların çabalarına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna ise Steiner, "Açıkçası beni hayal kırıklığına uğratmadı çünkü bir şey yapabiliyorsanız yapmaya çalışırsınız. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images