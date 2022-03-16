Haas: "Sponsorlar, Uralkali'nin yerini almak için ilgi gösteriyor"

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Haas, geçtiğimiz ay Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, aracından Uralkali markasını ve Rus bayrağının renklerini kaldırmıştı. Takım daha sonra, isim sponsoru marka ve Rus sürücü Nikita Mazepin ile olan anlaşmalarını feshetti.

Uralkali, 2021 sezonunda Mazepin takıma katıldığından bu yana Haas'ın isim sponsoru olarak yer aldı ve takıma önemli ölçüde finansal destek sağladı.

Ancak Haas, Uralkali'nin desteği olmadan da finansal anlamda ayakta kalabileceğini ve 2022 sezonu için hazırlıklarını devam ettirebileceğini açıkladı.

Steiner, Uralkali sözleşmesinin sona ermesinin ardından "büyük bir boşluk" açıldığını ancak potansiyel yeni sponsorlardan ilgi gördüklerini söyledi.

Steiner, "Şu anda ilgi görüyoruz ve bunun neden olduğunu bilmiyorum."

"Bence sponsorluk anlaşmalarına biraz geç başladık. Ancak artık ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum."

"Ayrıca, insanlar nerede olduğumuzu biliyorlar ve onlara geri dönmek istediğimizi gösteriyoruz. Bu yüzden iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

VF-22, Alman şirket 1&1 ve IONOS'un sponsorluğunu da taşıyan yeni renk düzeni ile artık daha fazla marka taşıyor.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

F1 şu anda, Mayıs ayında gelecek Miami Grand Prix ve Las Vegas'ın gelecek yıl takvime dahil olmak için gösterdiği ilgi ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popülerliğinin keyfini çıkarıyor.

Steiner, Haas'ın griddeki tek Amerikan takım olmasına rağmen, Amerikan markalardan destek almanın zor olduğunu söyledi.

Steiner, "Amerika'da böyle büyük bir sponsorluk almak şu anda zor."

"Ancak bu sadece Formula 1 için zor değil. Eğer ABD'deki yarış serilerine bakarsanız, sponsorluklar olsa da büyük olmadıklarını görürsünüz."

"NASCAR'da eskiden bir araç, tüm yıl boyunca tek renk düzeniyle yarışırdı. Artık bunu yapan çok fazla araç yok çünkü çok pahalı." dedi.