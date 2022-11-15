Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık Sonraki / Ferrari, 2022 aracının gelişimini bütçe sınırına geldiği için durdurmuş
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Haas, sözleşmesinin uzatılmayacağı konusunda Mick'i bilgilendirdi

Mick Schumacher'in Haas'la olan iki yıllık Formula 1 macerası bu haftanın ardından sona erecek gibi görünüyor.

Ekleyen:
, Editör
Haas, sözleşmesinin uzatılmayacağı konusunda Mick'i bilgilendirdi
Haberi dinle

Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'e adım atan Mick Schumacher, geride kalan iki yıllık süreçte Haas için yarıştı fakat düzenli olarak puan mücadelesi veremedi.

Bu yılın ilk yarısında çok sayıda hata yapan Alman pilot, bundan ötürü hem Gunther Steiner hem de Gene Haas'tan eleştiri aldı.

Son haftalarda koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaybedeceği iddiaları tavan yapmıştı ve pazartesi günü itibariyle, Haas'ın Hulkenberg'de karar kıldığı iddia edildi.

Şimdi ise Alman F1-Insider.com ve Bild, Schumacher'in gelecek yıl takımda kalmayacağı konusunda Haas tarafından bilgilendirildiğini öne sürdüler.

Hulkenberg'le resmi sözleşmenin bugün imzalanması ve resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor. Hatta İtalyan Gazzetta dello Sport, Haas'ın Hulkenberg ile yaptığı sözleşmenin açıklanmasına birkaç saat kaldığını yazıyor.

35 yaşındaki Alman pilot, 181 Formula 1 yarışına çıktı ve bu süre zarfında bir kez bile podyuma çıkmayı başaramadı.

F1'de son kez 2019 yılında tam sezon yarışırken, o günden bu yana Racing Point/Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Bu kararla Mick, Abu Dhabi'de son Formula 1 yarışına çıkacak ve en azından şimdilik spordan ayrılacak.

Alman Auto Bild'e göre daha şimdiden iki takım ona yedek pilotluk teklif etti. Bu takımlar Alpine ve Mercedes.

paylaşım
yorumlar
Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık
Önceki haber

Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık
Sonraki haber

Ferrari, 2022 aracının gelişimini bütçe sınırına geldiği için durdurmuş

Ferrari, 2022 aracının gelişimini bütçe sınırına geldiği için durdurmuş
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Vettel ile arkadaş olmayı beklemiyordum" São Paulo GP
Formula 1

Hamilton: "Vettel ile arkadaş olmayı beklemiyordum"

Villeneuve: "Alonso, Stroll'e karşı Vettel kadar sakin kalmaz" São Paulo GP
Formula 1

Villeneuve: "Alonso, Stroll'e karşı Vettel kadar sakin kalmaz"

Szafnauer: "Sürücüler, takımın çıkarlarına göre hareket etmeli" São Paulo GP
Formula 1

Szafnauer: "Sürücüler, takımın çıkarlarına göre hareket etmeli"

Son Haberler

Hamilton: "Vettel ile arkadaş olmayı beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Vettel ile arkadaş olmayı beklemiyordum"

Lewis Hamilton, artık yakın arkadaşlarından birisi olan Sebastian Vettel'in ayrılığına üzülüyor.

Villeneuve: "Alonso, Stroll'e karşı Vettel kadar sakin kalmaz"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Alonso, Stroll'e karşı Vettel kadar sakin kalmaz"

Jacques Villeneuve, Lance Stroll'ün agresifliğini eleştirdi ve Fernando Alonso'nun gelecek yıl Sebastian Vettel kadar tolerans göstermeyebileceğini belirtti.

Brundle, takım emirleri üzerine Verstappen'e 'bumerang' benzetmesi yaptı
Formula 1 Formula 1

Brundle, takım emirleri üzerine Verstappen'e 'bumerang' benzetmesi yaptı

Martin Brundle, Brezilya'daki takım emirlerini, Max Verstappen'i arka arkaya birkaç yarıştır vuran ikinci bir 'bumerang' olarak nitelendirdi.

Aston Martin: "Takımda lider pilotumuz yok"
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: "Takımda lider pilotumuz yok"

Aston Martin, Brezilya GP'sinde Sebastian Vettel ile Lance Stroll arasındaki 'olaya' rağmen takımda hiçbir zaman lider bir pilot olmayacağını söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.