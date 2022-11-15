Haas, sözleşmesinin uzatılmayacağı konusunda Mick'i bilgilendirdi
Mick Schumacher'in Haas'la olan iki yıllık Formula 1 macerası bu haftanın ardından sona erecek gibi görünüyor.
Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'e adım atan Mick Schumacher, geride kalan iki yıllık süreçte Haas için yarıştı fakat düzenli olarak puan mücadelesi veremedi.
Bu yılın ilk yarısında çok sayıda hata yapan Alman pilot, bundan ötürü hem Gunther Steiner hem de Gene Haas'tan eleştiri aldı.
Son haftalarda koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaybedeceği iddiaları tavan yapmıştı ve pazartesi günü itibariyle, Haas'ın Hulkenberg'de karar kıldığı iddia edildi.
Şimdi ise Alman F1-Insider.com ve Bild, Schumacher'in gelecek yıl takımda kalmayacağı konusunda Haas tarafından bilgilendirildiğini öne sürdüler.
Hulkenberg'le resmi sözleşmenin bugün imzalanması ve resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor. Hatta İtalyan Gazzetta dello Sport, Haas'ın Hulkenberg ile yaptığı sözleşmenin açıklanmasına birkaç saat kaldığını yazıyor.
35 yaşındaki Alman pilot, 181 Formula 1 yarışına çıktı ve bu süre zarfında bir kez bile podyuma çıkmayı başaramadı.
F1'de son kez 2019 yılında tam sezon yarışırken, o günden bu yana Racing Point/Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapıyor.
Bu kararla Mick, Abu Dhabi'de son Formula 1 yarışına çıkacak ve en azından şimdilik spordan ayrılacak.
Alman Auto Bild'e göre daha şimdiden iki takım ona yedek pilotluk teklif etti. Bu takımlar Alpine ve Mercedes.
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